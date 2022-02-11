Як змінювався гардероб Єлизавети II за 70 років правління (фото)

Королева Великобританії Єлизавета II дуже ретельно підходить до вибору людей, які відповідають за її гардероб. Попередній старший камердинер її величності міс Пеггі Хоат виконувала свої посадові обов'язки протягом 35 років. Нинішня Анжела Келлі займається гардеробом королеви з 2002 року. За 70 років правління монархиня тисячі разів з'явилася на публіці у вишуканому вбранні. Фокус зібрав фотографії різних образів королеви Великої Британії.

Ця фотографія зроблена 3 лютого 1952 року, лише за кілька днів до смерті батька Єлизавети II, короля Георга VI. На знімку 25-річна принцеса Єлизавета та герцог Единбурзький відвідують матч з поло у Ньєрі в Кенії. Майбутня королева у легкій світлій сукні та капелюшку в тон.

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[ + – ] Лютий, 1952 року. принцеса Єлизавета та герцог Единбурзький у Кенії Фото: Getty Images

2 червня 1953 року відбулася коронація 27-річної Елізабет Александра Мері Віндзор. Це перша і поки що єдина в історії Великобританії церемонія коронування, яку транслювали по телебаченню. Для однієї з найважливіших подій у житті королеви британський дизайнер Норман Хартнелл створив шовкову сукню з білого атласу з рукавами крою кейп, вирізом у формі серця та спідницею з невеликим шлейфом. Королівський наряд був розшитий візерунками із золота і прикрашений діамантами, кристалами, перлами, аметистами та рожевими коштовними. Образ доповнювали важка оксамитова мантія та непідйомна корона завважки 3 кілограми, прикрашена 2868 діамантами, 17 сапфірами, 11 смарагдами та сотнями перлин.

Фото: Getty Images

28 листопада 1962 року королева Єлизавета II відвідала у Лондоні шоу скаутів. Королева обрала для заходу пишну сукню кольору бузку. На плечах монарха білий хутряний палантин.

[ + – ] Єлизавета II приїхала на шоу скаутів, 1962 рік Фото: Getty Images

У 1950-1960-х роках королева часто з'являлася на публіці в ефектному леопардовому пальті. На цьому знімку Єлизавета II у хутряному пальті з контрастними коміром та манжетами з чорними ботильйонами та з маленькою чорною сумочкою на стрибках. Єлизавету II критикували через те, що вона носить хутро тварин. У 2019 році Букінгемський палац повідомив, що монархиня вирішила відмовитися від виробів із натурального хутра. Це не означає, що королева викинула всі свої шуби та палантини, але, за словами її стиліста Анджели Келлі, нових хутряних виробів у гардеробі монархині не з'явиться.

Фото: Getty Images

Сімейний знімок у 1972 році. Королівська сім'я у Букінгемському палаці. Зліва направо: принцеса Анна, принц Ендрю, принц Філіп, королева Єлизавета, принц Едвард та принц Чарльз

[ + – ] Зліва направо: принцеса Анна, принц Ендрю, принц Філіп, королева Єлизавета, принц Едвард та принц Чарльз Фото: Getty Images

У жовтні 1982 року члени британської королівської родини вирушили в тур Австралією та островами Тихого океану. На знімку королева Єлизавета II у сукні з квітковим принтом та капелюсі, створеною модисткою Фредеріком Фоксом, разом із принцом Філіпом, одягненим у військово-морську форму

[ + – ] Королівський тур Австралією та островами Тихого океану в жовтні 1982 року Фото: Getty Images

10 червня 1992 року королева Єлизавета II відвідала державний банкет у Єлисейському палаці в Парижі. Для урочистого заходу вона обрала білу вечірню сукню від дизайнера Яна Томаса, розшиту сріблом. Образ доповнила тіара "Дівчатка Великобританії та Ірландії" — одна з найвідоміших прикрас Єлизавети II, яку їй подарувала бабуся, королева Марія, на весілля в 1947 році, і намисто короля Саудівської Аравії Фейсала — подарунок королеві під час його візиту до Сполученого королівства в 1967 році.

[ + – ] Фото Анвара Хусейна/Getty Images Фото: Getty Images

6 жовтня 2002 року королева відвідала передсезонний хокейний матч у Ванкувері. На знімку капітан хокейної команди Канади Кессі Кемпбелл (ліворуч) спостерігає, як капітан "Ванкувер Кенакс" Маркус Неслунд передає королеві хокейну шайбу після падіння на центральному льоду General Motors Place.

[ + – ] Візит королеви до Ванкувера у 2002 році – частина дванадцятиденного туру по Канаді, присвяченого Золотому ювілею. Фото: Getty Images

25 грудня 2012 року королівська родина відвідала традиційну різдвяну службу у Сандрінгамі. На знімку королева Єлизавета II усміхається, залишаючи церкву Святої Марії Магдалини неподалік Кінгс-Лінн, Англія. Монархиня обрала для різдвяної служби витончений яскраво-синій капелюшок у тон сукні.

Фото: Getty Images

У жовтені 2021 року королева Єлизавета вперше з початку пандемії взяла участь у публічному заході: монархиня запустила естафету Ігор Співдружності з Букінгемського палацу в компанії молодшого сина, принца Едварда

Фото: Getty Images

Для святкової події королева обрала яскраво-оранжеве пальто та капелюшок, прикрашений квітами. Образ доповнила діамантовою брошкою, яка є частиною тіари Хайдарабад, подарованої Османом Алі Ханом, правителем індійського князівства Хайдарабад на її весілля із принцом Філіпом.

Як писав раніше Фокус, 95-річна королева Великої Британії останнім часом рідко з'являється на публіці. 6 лютого виповнилося 70 років від дня коронації Єлизавети II, і з цієї нагоди монархиня відвідала захід у Норфолку, де для неї приготували ювілейний торт.