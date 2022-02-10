На волне родительских возмущений. Елена Зеленская рассказала, чем питается сама

На протяжении нескольких лет первая леди Украины занималась реформой школьного питания и много говорила о необходимости здорового рациона как для детей, так и для взрослых. В этом году в учебных заведениях начали готовить блюда по рецептам от Елены Зеленской и ее команды, после чего выяснилось, что не все дети готовы резко поменять вкусовые привычки. На фоне возмущений родителей первая леди решила рассказать, какое питание она выбирает для своей семьи.

Как пишет у себя в Инстаграм первая леди Украины, к здоровому рациону она пришла не сразу. Сначала после рождения дочери Александры она пыталась привести себя в форму регулярными занятиями спортом, не меняя ежедневный рацион.

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"Ела все, что хотелось. Прошел год… Упражнения надоели, мотивация исчезла, килограммы – нет", — рассказывает у себя в Инстаграм первая леди.

После этого она решила обратиться к консультанту по похудению, который составил для нее жесткую диету с 5-ти разовым питанием и минимальными порциями. Рацион приходилось планировать на неделю вперед, что создавала определенные трудности. Спустя три месяца "муштры" первая леди похудела на 10 килограмм и завела полезную привычку — пить воду не меньше полутора литров в день.

"Но это не единственный результат. К сожалению, потеряв лишние килограммы, вместе с ними я потеряла еще кое-что. Энергию, тонус, гормональный баланс. Есть замечательная поговорка "Что слишком – то не здраво"", — продолжает первая леди.

В конце концов, она пришла к тому, что в жизни должен быть баланс: рациональное питание без исключения каких-либо продуктов навсегда и легкие упражнения, которые не будут надоедать и дадут заряд на целый день.

"Конечно, иногда хочется сладенького, иногда – солоненького или вообще фастфуда! Когда очень хочется – позволяю себе, но знаю, что завтра должен отработать в зале и сделать менее калорийный рацион", — отмечает Зеленская.

Ее главные правила: не совмещать мясо и рыбу ни с чем, кроме овощей. Есть кашу или картошку только с овощами. Выбирать рыбу, а не мясо хотя бы один-два раза в неделю.

Елена Зеленская отметила, что вся ее семья придерживается здорового питания. При этом во время праздников можно нарушить привычный режим, зная, что через время, как только закончится отдых, все вернется на круги своя.

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"Наблюдаю, как наш образ жизни влияет на детей, ведь все начинается с семьи. Как моя дочь практикует здоровое питание – это настоящая работа. У сына, который родился, когда мы уже питались сознательно, меньше устаревших вкусовых привычек. Как и почти все дети он любит шоколад, может съесть кусок пиццы, но это для него не норма, а исключение", — пишет Зеленская, подчеркивая, что привычки можно изменить, если приложить усилия.

Как писал ранее Фокус, недавно первая леди отпраздновала свой день рождения: ей исполнилось 44. По этому случаю Фокус собрал топ-7 самых модных и изысканных образов Елены Зеленской.

Также на волне возмущений о школьном питании первая леди рассказала Фокусу, почему новая еда не нравится детям.