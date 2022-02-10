На хвилі батьківських обурень. Олена Зеленська розповіла, чим харчується сама

Упродовж кількох років перша леді України займалася реформою шкільного харчування та багато говорила про необхідність здорового раціону як для дітей, так і для дорослих. Цього року в навчальних закладах почали готувати страви за рецептами від Олени Зеленської та її команди, після чого з'ясувалося, що не всі діти готові різко змінити смакові звички. На тлі обурення батьків перша леді вирішила розповісти, яке харчування вона обирає для своєї сім'ї.

Як пише в себе в Інстаграмі перша леді України, до здорового раціону вона прийшла не відразу. Спочатку після народження дочки Олександри вона намагалася привести себе у форму регулярними заняттями спортом, не змінюючи щоденний раціон.

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"Їла все, що хотілося. Минув рік... Вправи набридли, мотивація зникла, кілограми — ні", — розповідає в себе в Інстаграмі перша леді.

Після цього вона вирішила звернутися до консультанта зі схуднення, який склав для неї жорстку дієту з 5-разовим харчуванням і мінімальними порціями. Раціон доводилося планувати тиждень наперед, що створювала певні труднощі. Через три місяці "муштри" перша леді схудла на 10 кілограмів і завела корисну звичку — пити воду не менше півтора літра на день.

"Але це не єдиний результат. На жаль, втративши зайві кілограми, разом із ними я втратила ще дещо. Енергію, тонус, гормональний баланс. Є чудова приказка "Що занадто – те не здорово", — продовжує перша леді.

Зрештою, вона прийшла до того, що в житті має бути баланс: раціональне харчування без виключення будь-яких продуктів назавжди та легкі вправи, які не набридають і дадуть заряд на цілий день.

"Звичайно, іноді хочеться солоденького, іноді — солоненького або взагалі фастфуду! Коли дуже хочеться — дозволяю собі, але знаю, що завтра маю відпрацювати в залі та зробити менш калорійний раціон", — зазначає Зеленська.

Її головні правила: не поєднувати м'ясо та рибу ні з чим, крім овочів. Їсти кашу або картоплю тільки з овочами. Вибирати рибу, а не м'ясо хоча б один-два рази на тиждень.

Олена Зеленська зазначила, що вся її сім'я має здорове харчування. При цьому під час свят можна порушити звичний режим, знаючи, що через час, щойно закінчиться відпочинок, усе повернеться на своє місце.

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"Спостерігаю, як наш спосіб життя впливає на дітей, адже все починається з сім'ї. Як моя дочка практикує здорове харчування – це справжня робота. У сина, який народився, коли ми вже харчувалися свідомо, менше застарілих смакових звичок. Як і майже всі діти, він любить шоколад, може з'їсти шматок піци, але це для нього не норма, а виняток", — пише Зеленська, наголошуючи, що звички можна змінити, якщо докласти зусиль.

Як писав раніше Фокус, нещодавно перша леді відсвяткувала свій день народження: їй виповнилося 44. Із цієї нагоди Фокус зібрав топ-7 наймодніших і найвишуканіших образів Олени Зеленської.

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