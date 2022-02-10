Требуют $10 млн: Снуп Догга обвининяют в изнасиловании 8-летней давности (фото)

Музыкант отвергает обвинения и предполагает, что иск подан специально перед его выступлением на Супербоуле, чтобы "урвать кусок" его гонорара за шоу.

Женщина, фигурирующая под псевдонимом "Джейн Доу", подала в суд на репера Снуп Догга и его партнера Дона "Мэджика" Хуана обвиняя их в изнасиловании. Она утверждает, что почти 8 лет назад они принудили ее к оральному сексу. Об этом сообщает издание TMZ.

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TMZ со ссылкой на источник в окружении Снуп Догга, утверждает, что женщина подала иск на сумму около $10 млн накануне Супербоула (финальный матч по американскому футболу, пройдет 14 февраля, грандиознейшее спортивное событие года в США), где Снуп выступает в перерыве между таймами. По мнению репера, женщина специально "приурочила" свой иск к матчу надеясь "поживится" его гонораром за выступление.

По информации Rolling Stone, женщина была танцовщицей на концертах Снкп Догга.

Согласно поданному в Федеральный суд Лос-Анджелеса заявлению, "Джейн Доу" утверждает, что 29 мая 2013 года она посетила одно из шоу Снуп Догга в Калифорнии. По словам женщины, после выступления давний партнер Снуп Догга Дон "Мэджик" Хуан (бывший сутенер известный также как Бишоп) предложил ей подвезти ее домой. По словам "Джейн Доу", она уснула в машине, а когда проснулась, они приехали не к ней домой, а к "Мэджику".

"Истица была истощена и заснула в доме Бишопа. Она говорит, что проснулась в 4 часа утра на следующее утро и Бишоп достал свой пенис из штанов и протолкнул его в лицо истицы…и неоднократно засовывал свой пенис в рот истицы", — сказано в иске.

"Джейн Доу" также указала, что "Мэджик" "дискриминировал и преследовал истицу из-за ее пола и гендера".

[ + – ] Дон "Мэджик" Хуан (справа) и Снуп Догг. Фото: Getty Images

Затем она говорит, что Бишоп дал ей платье и велел надеть его, чтобы они могли пойти в студию Снупа, сказав: "Я хочу посмотреть, сделает ли оно тебя девушкой из прогноза погоды" для какого-то телешоу.

Затем они якобы поехали в студию к Снуп Доггу, где она отлучилась в туалет. В момент, когда "Джен Доу" сидела на унитазе, к ней в кабинку якобы вошел сам Снуп Догг и принудил ее к оральному сексу.

Истица заявляет, что Снуп Догг в итоге не нанял ее для работы на телешоу, потому что она "отказалась добровольно и с энтузиазмом заниматься оральным сексом".

Снуп Догг отрицает все обвинения, говоря, что это сплошная ложь и не собирается ей платить. Он разместил пост в своем Instagram, назвав "Джейн Доу" "золотоискательницей".

Как ранее сообщал Фокус, суд в Нью-Йорке отказал королевской семье Великобритании отклонить иск против сына королевы Елизаветы ІІ принца Эндрю. 61-летнего герцог Йоркский будут судить по делу об изнасиловании в 2001 году несовершеннолетней Вирджинии Джуфре.