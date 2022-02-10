Вимагають $10 млн: Снуп Догга звинувачують у зґвалтуванні 8-річної давності (фото)

Музикант відкидає звинувачення та припускає, що позов поданий спеціально перед його виступом на Супербоулі, щоб "урвати шматок" його гонорару за шоу.

Жінка, котра фігурує під псевдонімом "Джейн Доу", подала в суд на репера Снуп Догга та його партнера Дона "Меджика" Хуана, звинувачуючи їх у зґвалтуванні. Вона стверджує, що майже вісім років тому вони змусили її до орального сексу. Про це повідомляє TMZ.

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TMZ із посиланням на джерело в оточенні Снуп Догга, стверджує, що жінка подала позов на суму близько $10 млн напередодні Супербоула (фінальний матч з американського футболу, що пройде 14 лютого, найграндіозніша спортивна подія року в США), де Снуп виступає в перерві між таймами. На думку репера, жінка спеціально "приурочила" свій позов до матчу, сподіваючись "поживитися" його гонораром за виступ.

За інформацією Rolling Stone, жінка була танцівницею на концертах Снуп Догга.

Згідно з поданою до Федерального суду Лос-Анджелеса заявою, "Джейн Доу" стверджує, що 29 травня 2013 вона відвідала одне з шоу Снуп Догга в Каліфорнії. За словами жінки, після виступу давній партнер Снуп Догга Дон "Меджик" Хуан (колишній сутенер, відомий також як Бішоп) запропонував їй підвезти її додому. За словами "Джейн Доу", вона заснула в машині, а коли прокинулася, вони приїхали не до неї додому, а до "Меджика".

"Позивач був виснажений і заснув у будинку Бішопа. Вона каже, що прокинулася о 4 годині ранку наступного ранку і Бішоп дістав свій пеніс зі штанів і проштовхнув його в обличчя позивачки ... і неодноразово засовував свій пеніс в рот позивачки", — сказано в позові.

"Джейн Доу" також вказала, що "Меджик" "дискримінував і переслідував позивачку через її стать та гендер".

[ + – ] Дон "Меджик" Хуан (праворуч) та Снуп Догг. Фото: Getty Images

Потім вона сказала, що Бішоп дав їй сукню і наказав надіти її, щоб вони могли піти в студію Снупа, сказавши: "Я хочу подивитися, чи зробить вона тебе дівчиною з прогнозу погоди" для якогось телешоу.

Потім вони нібито поїхали до студії Снуп Догга, де вона відлучилася в туалет. У момент, коли "Джен Доу" сиділа на унітазі, до неї в кабінку нібито увійшов сам Снуп Догг і примусив її до орального сексу.

Позивач заявляє, що Снуп Догг врешті-решт не найняв її для роботи на телешоу, тому що вона "відмовилася добровільно та з ентузіазмом займатися оральним сексом".

Снуп Догг заперечує всі звинувачення, говорячи, що це суцільна брехня, і він не збирається їй платити. Він розмістив пост у своєму Instagram, назвавши "Джейн Доу" "золотошукачкою".

Як раніше повідомляв Фокус, суд у Нью-Йорку відмовив королівській родині Великобританії відхилити позов проти сина королеви Єлизавети ІІ принца Ендрю. 61-річного герцога Йоркського судитимуть у справі про зґвалтування у 2001 році неповнолітньої Вірджинії Джуффре.