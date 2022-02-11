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Amazon показал первые кадры эпического сериала "Властелин колец: Кольца власти"

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Фото: Vanity Fair | Эльфийка Галадриэль (Морвед Кларк)

Создатели раскрыли подробности сюжета и продемонстрировали, как будут выглядеть некоторые из ключевых героев: Галадриэль и Элронд

В Сети после долгого затишья появились первые кадры со съемок, пожалуй, самого ожидаемого сериала этого года: "Властелин колец: кольца власти". Снимки опубликовало издание Vanity Fair.

Сериал "Властелин колец" снимают по вселенной Джона Рональда Руэла Толкина, однако за основу сюжета взяты не классические роман-эпопея или "Сильмариллион", а произведение, известное фанатам, как "Приложения" – 150-страничным постскриптум, в котором писатель изложил дополнения к основной истории, а именно – события, которые происходят за тысячи лет до того, как Фродо и его спутники понесли Кольцо всевластья в Мордор, во время Второй эпохи Средиземья.

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Элронд (Роберт Арамайо)
Фото: Vanity Fair
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Элронд и Галадриэль (Морвед Кларк)
Фото: Vanity Fair
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Халбранд (Чарли Викерс)
Фото: Vanity Fair
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Галадриэль и Халбранд
Фото: Vanity Fair
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Режиссер Хуан Антонио Байона и два странствующих охотника в Средиземье
Фото: Vanity Fair

Писатель считал эти дополнения настолько важными, что даже отложил ради них отложил публикацию книги "Возвращение короля".

Права на "Приложения" были проданы наследниками писателя в 2017 году, при этом продюсеры Amazon постоянно консультировались с семьей Толкина.

Уже известно, что в сериале будет несколько сюжетных арок. Будет рассказана история становления эльфийской королевы Галадриэль, история юности Элронда и героя Исильдура, о том, как кузнец Келебримбор создавал Кольца власти.

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Принц Дурин IV (Оуайн Артур)
Фото: Vanity Fair

Также будет затронута тема расцвета подземного города гномов Мории и война с Морготом и его учеником Сауроном.

Созданием сериала стали друзья и коллеги Патрик Маккей и Джон Д. Пейн. Ранее настолько масштабными проектами они не занимались.

Известно, что одна из сюжетных линий будет сосредоточена на лесном эльфе по имени Арондир, который вовлечен в запретные отношения с деревенской целительницей Бронвин.

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Бронвин (Назанин Бониади) и Арондир (Исмаэль Крус Кордова)
Фото: Vanity Fair
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Бронвин (Назанин Бониади)
Фото: Vanity Fair

Также в сериале впервые появятся женщины-гномы.

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Гномья принцесса Диса (София Номвет)
Фото: Vanity Fair
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Арондир (Исмаэль Крус Кордова)
Фото: Vanity Fair

Премьера сериала "Властелин колец" состоится 2 сентября 2022 года. Он будет выходить в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video по одной серии в неделю.

Сериал уже стал самым дорогим в истории. На его производство было потрачено 465 миллионов долларов. Для сравнения — бюджет "Игры престолов" составлял чуть больше 100 миллионов, в последних сезонах каждая серия обходилась в десять миллионов. А трилогия Питера Джексона "Властелин колец" стоила 281 миллион долларов, снятая им же трилогия "Хоббит" стоила 743 миллиона.