Amazon показал первые кадры эпического сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Создатели раскрыли подробности сюжета и продемонстрировали, как будут выглядеть некоторые из ключевых героев: Галадриэль и Элронд
В Сети после долгого затишья появились первые кадры со съемок, пожалуй, самого ожидаемого сериала этого года: "Властелин колец: кольца власти". Снимки опубликовало издание Vanity Fair.
Сериал "Властелин колец" снимают по вселенной Джона Рональда Руэла Толкина, однако за основу сюжета взяты не классические роман-эпопея или "Сильмариллион", а произведение, известное фанатам, как "Приложения" – 150-страничным постскриптум, в котором писатель изложил дополнения к основной истории, а именно – события, которые происходят за тысячи лет до того, как Фродо и его спутники понесли Кольцо всевластья в Мордор, во время Второй эпохи Средиземья.
Писатель считал эти дополнения настолько важными, что даже отложил ради них отложил публикацию книги "Возвращение короля".
Права на "Приложения" были проданы наследниками писателя в 2017 году, при этом продюсеры Amazon постоянно консультировались с семьей Толкина.
Уже известно, что в сериале будет несколько сюжетных арок. Будет рассказана история становления эльфийской королевы Галадриэль, история юности Элронда и героя Исильдура, о том, как кузнец Келебримбор создавал Кольца власти.
Также будет затронута тема расцвета подземного города гномов Мории и война с Морготом и его учеником Сауроном.
Созданием сериала стали друзья и коллеги Патрик Маккей и Джон Д. Пейн. Ранее настолько масштабными проектами они не занимались.
Известно, что одна из сюжетных линий будет сосредоточена на лесном эльфе по имени Арондир, который вовлечен в запретные отношения с деревенской целительницей Бронвин.
Также в сериале впервые появятся женщины-гномы.
Премьера сериала "Властелин колец" состоится 2 сентября 2022 года. Он будет выходить в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video по одной серии в неделю.
Сериал уже стал самым дорогим в истории. На его производство было потрачено 465 миллионов долларов. Для сравнения — бюджет "Игры престолов" составлял чуть больше 100 миллионов, в последних сезонах каждая серия обходилась в десять миллионов. А трилогия Питера Джексона "Властелин колец" стоила 281 миллион долларов, снятая им же трилогия "Хоббит" стоила 743 миллиона.