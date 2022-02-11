Amazon показав перші кадри епічного серіалу "Володар перснів: Кільця влади"
Творці розкрили подробиці сюжету та продемонстрували, як виглядатимуть деякі з ключових героїв: Ґаладріель та Елронд.
У мережі після довгого затишшя з'явилися перші кадри зі зйомок, мабуть, найочікуванішого цього серіалу: "Володар перснів: Кільця влади". Знімки опублікувало видання Vanity Fair.
Серіал "Володар кілець" знімають за всесвітом Джона Рональда Руела Толкіна, проте за основу сюжету взято не класичні роман-епопея або "Сильмариліон", а твір, відомий фанатам, як "Додатки" — 150-сторінковий постскриптум, в якому письменник виклав доповнення основної історії, а саме — події, які відбуваються за тисячі років до того, як Фродо та його супутники понесли Єдиний перстень у Мордорі, під час Другої епохи Середзем'я.
Письменник вважав ці доповнення настільки важливими, що навіть заради них відклав публікацію книги "Повернення короля".
Права на "Додатки" були продані спадкоємцями письменника в 2017 році, при цьому продюсери Amazon постійно консультувалися з родиною Толкіна.
Уже відомо, що в серіалі буде кілька сюжетних арок. Буде розповідана історія становлення ельфійської королеви Ґаладріель, історія юності Елронда та героя Ісілдура, про те, як коваль Келебрімбор створював Персні влади.
Також буде порушено тему розквіту підземного міста гномів Морії та війна з Морготом і його учнем Сауроном.
Над створенням серіалу працюють друзі та колеги Патрік Маккей і Джон Д. Пейн. Раніше такими масштабними проєктами вони не займалися.
Відомо, що одна із сюжетних ліній буде зосереджена на лісовому ельфі на ім'я Арондір, який залучений до заборонених стосунків із сільською цілителькою Бронвін.
Також у серіалі вперше з'являться жінки-гноми.
Прем'єра серіалу "Володар перснів" відбудеться 2 вересня 2022 року. Він виходитиме в онлайн-кінотеатрі Amazon Prime Video по одній серії на тиждень.
Серіал уже став найдорожчим в історії. На його виробництво було витрачено 465 мільйонів доларів. Для порівняння — бюджет "Гри престолів" становив трохи більше 100 мільйонів, в останніх сезонах кожна серія коштувала десять мільйонів. А трилогія Пітера Джексона "Володар перснів" коштувала 281 мільйон доларів, знята ним же трилогія "Хоббіт" коштувала 743 мільйони.