Amazon показав перші кадри епічного серіалу "Володар перснів: Кільця влади"

Творці розкрили подробиці сюжету та продемонстрували, як виглядатимуть деякі з ключових героїв: Ґаладріель та Елронд.

У мережі після довгого затишшя з'явилися перші кадри зі зйомок, мабуть, найочікуванішого цього серіалу: "Володар перснів: Кільця влади". Знімки опублікувало видання Vanity Fair.

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Серіал "Володар кілець" знімають за всесвітом Джона Рональда Руела Толкіна, проте за основу сюжету взято не класичні роман-епопея або "Сильмариліон", а твір, відомий фанатам, як "Додатки" — 150-сторінковий постскриптум, в якому письменник виклав доповнення основної історії, а саме — події, які відбуваються за тисячі років до того, як Фродо та його супутники понесли Єдиний перстень у Мордорі, під час Другої епохи Середзем'я.

[ + – ] Елронд (Роберт Арамайо) Фото: Vanity Fair

[ + – ] Елронд і Ґаладріель (Морвед Кларк) Фото: Vanity Fair

[ + – ] Халбранд (Чарлі Вікерс) Фото: Vanity Fair

[ + – ] Ґаладріель і Халбранд Фото: Vanity Fair

[ + – ] Режисер Хуан Антоніо Байона та два мандрівні мисливці у Середзем'ї Фото: Vanity Fair

Письменник вважав ці доповнення настільки важливими, що навіть заради них відклав публікацію книги "Повернення короля".

Права на "Додатки" були продані спадкоємцями письменника в 2017 році, при цьому продюсери Amazon постійно консультувалися з родиною Толкіна.

Уже відомо, що в серіалі буде кілька сюжетних арок. Буде розповідана історія становлення ельфійської королеви Ґаладріель, історія юності Елронда та героя Ісілдура, про те, як коваль Келебрімбор створював Персні влади.

[ + – ] Принц Дурін IV (Оуайн Артур) Фото: Vanity Fair

Також буде порушено тему розквіту підземного міста гномів Морії та війна з Морготом і його учнем Сауроном.

Над створенням серіалу працюють друзі та колеги Патрік Маккей і Джон Д. Пейн. Раніше такими масштабними проєктами вони не займалися.

Відомо, що одна із сюжетних ліній буде зосереджена на лісовому ельфі на ім'я Арондір, який залучений до заборонених стосунків із сільською цілителькою Бронвін.

[ + – ] Бронвін (Назанін Боніаді) та Арондір (Ісмаель Крус Кордова) Фото: Vanity Fair

[ + – ] Бронвін (Назанін Боніаді) Фото: Vanity Fair

Також у серіалі вперше з'являться жінки-гноми.

[ + – ] Гном'я принцеса Діса (Софія Номвет) Фото: Vanity Fair [ + – ] Арондір (Ісмаель Крус Кордова) Фото: Vanity Fair

Прем'єра серіалу "Володар перснів" відбудеться 2 вересня 2022 року. Він виходитиме в онлайн-кінотеатрі Amazon Prime Video по одній серії на тиждень.

Серіал уже став найдорожчим в історії. На його виробництво було витрачено 465 мільйонів доларів. Для порівняння — бюджет "Гри престолів" становив трохи більше 100 мільйонів, в останніх сезонах кожна серія коштувала десять мільйонів. А трилогія Пітера Джексона "Володар перснів" коштувала 281 мільйон доларів, знята ним же трилогія "Хоббіт" коштувала 743 мільйони.