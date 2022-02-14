Дочери Порошенко, Мишина, Безуглая, Леся Никитюк: Фокус назвал самых завидных невест

Спортсменки, депутатки, звезды шоу-бизнеса, рейтинг Фокуса пополнился новыми именами завидных невест

Накануне 14-февраля журнал Фокус пересмотрел прошлогодний рейтинг завидных женихов и невест. Список имен завидных женщин, чье сердце свободно не просто обновился, но и расширился.

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В Украине растет популярность спорта, поэтому в перечне Фокуса много спортсменок, которые завоевывают медали и популяризируют Украину на международной арене. Среди них — 19-летняя теннисистка Марта Костюк. Еще в 2018 году она стала самой молодой участницей взрослого турнира Australian Open и выиграла пять игр у более опытных соперниц. Также дзюдоистка Дарья Белодед, которая надеялась стать олимпийской чемпионкой на Олимпиаде в Токио в прошлом году, но проиграла в полуфинале. У нее почти полмиллиона подписчиков в Instagram и немало рекламных интеграций — здесь и букмекерская контора Parimatch, и одежда Gudu, и спортивное питание Gym Beam, и гостиница Ribas в Карпатах.

Среди завидных невест народные депутатки, которые работают над законотворчеством и держат на пульсе всю политическую ситуацию в стране. Среди них 33-летняя Марьяна Безуглая, депутат "Слуга народа", которая также является заместителем главы Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. 32-летняя Мария Мезенцева, народный депутат от партии "Слуга народа", которая в прошлом году возглавила постоянную делегацию Верховной Рады в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Помимо Евгении и Александры дочерей-двойняшек супругов Петра и Марины Порошенко, наследницы их капитала, в рейтинге прекрасные представительницы шоу-бизнеса — телеведущая и блогер Леся Никитюк, актриса и звезда шоу "Холостяк" — Ксения Мишина.

Весь список завидных женихов и невест в рейтинге журнала Фокус.