Дочки Порошенка, Мішина, Безугла, Леся Нікітюк: Фокус назвав найзавидніших наречених

Спортсменки, депутатки, зірки шоу-бізнесу — рейтинг Фокусу поповнився новими іменами бажаних наречених

Напередодні 14-го лютого журнал Фокус переглянув минулорічний рейтинг завидних наречених. Список імен завидних жінок, чиє серце вільне, не просто оновився, а й розширився.

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В Україні зростає популярність спорту, тому в переліку Фокусу багато спортсменок, які завойовують медалі та популяризують Україну на міжнародній арені. Серед них – 19-річна тенісистка Марта Костюк. Ще у 2018 році вона стала наймолодшою учасницею дорослого турніру Australian Open і виграла п'ять ігор у досвідченіших суперниць. Також дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка сподівалася стати олімпійською чемпіонкою на Олімпіаді в Токіо минулого року, але програла у пів фіналі. Має майже пів мільйона підписників у Instagram і чимало рекламних інтеграцій — тут і букмекерська контора Parimatch, і одяг Gudu, і спортивне харчування Gym Beam, і готель Ribas у Карпатах.

Серед завидних наречених народні депутатки, які працюють над законотворчістю та тримають на пульсі всю політичну ситуацію в країні. Серед них 33-річна Мар'яна Безугла, депутатка "Слуги народу", яка також є заступницею голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. 32-річна Марія Мезенцева, народна депутатка від партії "Слуга народу", яка минулого року очолила постійну делегацію Верховної Ради в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Крім Євгенії та Олександри, дочок-двійнят подружжя Петра та Марини Порошенко, спадкоємиць їхнього капіталу, у рейтингу чудові представниці шоу-бізнесу — телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, актриса та зірка шоу "Холостяк" — Ксенія Мішина.

Весь список бажаних наречених у рейтингу журналу Фокус.