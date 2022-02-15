Принцесса Евгения показала романтическое фото с мужем

Евгения и Джек позируют под цветущим деревом.

Принцесса Евгения по случаю Дня всех влюбленных поделилась фотографией, на которой запечатлена вместе со своим мужем Джеком Бруксбанком под цветущей вишней. Соответствующий снимок она опубликовала на странице в Instagram.

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В кадре Евгения позирует в темно-синих джоггерах и черном топе с надписью, а также свитере, завязанном на талии. Свой сдержанный ансамбль она завершила модными солнцезащитными очками и белыми кроссовками, держа в одной руке телефон.

Джек выглядел не менее демократично. Он надел джинсы, соответствующий черный джемпер и серые ботинки.

[ + – ] Принцесса Евгения с мужем Фото: Instagram princesseugenie

Совсем недавно Евгения, у которой с мужем есть годовалый сын Август, стала первым членом королевской семьи, нанесшим публичный визит 37-летнему герцогу Сассекскому в Калифорнию через два года после того, как он ушел с поста старшего члена королевской семьи. Вместе с кузеном она посетила Суперкубок.

Члены британской королевской семьи заняли места премиум-класса на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе. СМИ сразу сделали предположение, что такой жест говорит о том, что принц Гарри "не совсем в дураках", несмотря на вражду с его семьей.

[ + – ] Принцесса Евгения и принц Гарри на финальной игре Суперкубка в Лос-Анджелесе

Тем временем в Великобритании нарастает беспокойство по поводу предстоящей откровенной биографии герцога Сассекского, затмевающей платиновый юбилей его бабушки. Гарри и Евгении будет что обсудить, поскольку королевская семья встревожена решением герцога сотрудничать с лауреатом Пулитцеровской премии писателем-призраком Дж. Р. Мерингером над тем, что его издатели назвали "окончательным отчетом об опыте, приключениях, потерях и жизни".

По информации журналистов, королева, принц Чарльз и принц Уильям были совершенно ошеломлены заявлением Гарри о том, что он тайно работал над своими пока еще безымянными мемуарами уже более года.

Королевский комментатор Ричард Фитцуильямс считает, что Евгения могла быть "посредником", и предположил, что она пытается убедить Гарри изменить часть содержания книги, уменьшив количество нападок на родственников.

"Гарри и Евгения всегда были близки с тех пор, как они были детьми. Он всегда заставляет ее смеяться. У них общее чувство юмора. Она тоже дружит с Меган и была близка с двумя его предыдущими подругами Челси Дэви и Крессидой Бонас. Она отказывается бросить его. Она очень верная подруга. Она не из тех, кто принимает чью-либо сторону", – заявил источник журналистам.

Евгения и Джек отпраздновали первый год сына 9 февраля. Маленький август – первенец пары.