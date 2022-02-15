Принцеса Євгенія показала романтичне фото з чоловіком

Євгенія та Джек позують під квітучим деревом.

Принцеса Євгенія з нагоди Дня всіх закоханих поділилася фотографією, на якій зображена разом зі своїм чоловіком Джеком Бруксбанком під вишнею. Відповідну фотографію вона опублікувала на сторінці в Instagram.

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У кадрі Євгенія позує в темно-синіх джоггерах і чорному топі з написом, а також светрі, зав'язаному на талії. Свій стриманий ансамбль вона завершила модними сонцезахисними окулярами та білими кросівками, тримаючи в одній руці телефон.

Джек виглядав не менш демократично. Він одягнув джинси, відповідний чорний джемпер і сірі черевики.

[ + – ] Принцеса Євгенія з чоловіком Фото: Instagram princesseugenie

Нещодавно Євгенія, у якої з чоловіком є однорічний син Август, стала першим членом королівської сім'ї, який публічно відвідав 37-річного герцога Сассекського до Каліфорнії через два роки після того, як він пішов із посади старшого члена королівської сім'ї. Разом із кузеном вона відвідала Суперкубок.

Члени британської королівської родини зпйняли місця преміум-класу на стадіоні SoFi в Лос-Анджелесі. ЗМІ одразу зробили припущення, що такий жест говорить про те, що принц Гаррі "не зовсім дурний", незважаючи на ворожнечу з його сім'єю.

[ + – ] Принцеса Євгенія та принц Гаррі на фінальній грі Суперкубка в Лос-Анджелесі

Тим часом у Великій Британії наростає занепокоєння щодо майбутньої відвертої біографії герцога Сассекського, що затьмарює платиновий ювілей його бабусі. Гаррі та Євгенії буде що обговорити, оскільки королівська сім'я стривожена рішенням герцога співпрацювати з лауреатом Пулітцерівської премії письменником-привидом Дж. Р. Мерінгером над тим, що його видавці назвали "остаточним звітом про досвід, пригоди, втрати та життя".

За інформацією журналістів, королева, принц Чарльз і принц Вільям були абсолютно приголомшені заявою Гаррі про те, що він таємно працював над своїми поки що безіменними мемуарами вже понад рік.

Королівський коментатор Річард Фітцвільямс вважає, що Євгенія могла бути "посередником", і припустив, що вона намагається переконати Гаррі змінити частину змісту книги, зменшивши кількість нападок на родичів.

"Гаррі та Євгенія завжди були близькі з тих пір, як вони були дітьми. Він завжди змушує її сміятися. Вони мають спільне почуття гумору. Вона теж товаришує з Меган і була близька з двома його попередніми подругами Челсі Деві та Кресідою Бонас. Вона відмовляється кинути його. Вона дуже вірна подруга. Вона не з тих, хто приймає чийсь бік", – заявило джерело журналістам.

Євгенія та Джек відсвяткували перший рік сина 9 лютого. Маленький Август – первісток пари.