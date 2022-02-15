Дешево, но очень сердито. Топ-9 ошибок домашнего маникюра

Маникюр в домашних условиях помогает сэкономить средства, но из-за обилия ошибок редко бывает долговечным.

За неимением времени, денег или просто не доверяя мастерам маникюра, многие девушки и женщины самостоятельно делают его сами себе в домашних условиях. Однако зачастую они совершают ошибки, которые в лучшем случае могут привести к некрасивому внешнему виду ногтей, а в худшем – и к более серьезным последствиям. Фокус собрал самые распространенные промахи домашнего маникюра и советы, как их избежать.

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Маникюр сразу после приема ванны

Многие представительницы прекрасного пола садятся делать маникюр вскоре после того, как вышли из ванной или помыли посуду. Однако это крайне непродуманный шаг. Ногти имеют губчатую, слоистую структуру, легко впитывают влагу, после нанесения покрытия она будет испаряться, вздувая лак. Носиться такой маникюр будет недолго.

Чтобы избежать этого, стоит приступать к манипуляциям с ногтями не ранее чем через два часа после контакта с водой.

Единственное. что приветствуется после ванной, – это покрытие ногтей укрепляющим маслом. Оно хорошо впитается в пластину, сделав ее крепче и здоровее.

Делать маникюр перед сном или перед походом в душ

Как уже говорилось выше, вода влияет на ногтевые пластины, поэтому свежий маникюр может повредиться, если вы пойдете в душ или решите помыть полы. От взаимодействия с водой лак начнет пузыриться или пойдет пятнами. Покрытие ногтей перед сном может обернуться тем, что утром вы проснетесь со смазанным лаком, который не успел, как следует высохнуть.

[ + – ] Не стоит делать маникюр сразу после душа или перед сном Фото: Из открытых источников

Не обезжиренная кутикула

Раньше, когда лак был простым и наносился без каких-либо сложностей, женщины мазали кутикулу и валики вазелином, чтобы потом, если лак выйдет за границы ногтя, стереть его без проблем. Однако с современным гель-лаком такой номер не пройдет. Перед его использованием необходимо обезжирить не только сам ноготь для максимально плотного сцепления лака с поверхностью пластины, но и кутикулу, причем очень тщательно.

Взбалтывание лака

Многие девушки и женщины по старой доброй привычке перед окрашиванием стараются хорошенько потрясти бутылочку с лаком, чтобы он перемешался и был однородного ровного цвета. Такая манипуляция – отголоски "советского" прошлого, когда в наличии были только ацетоновые лаки, которые расслаивались от долгого неиспользования, из-за чего и приходилось активно взбалтывать флаконы, чтобы сделать структуру однородной. Однако современные гель-лаки не требуют "встряски". У них густая субстанция, которая тяжело возвращается в исходную форму. Если его взболтать, такой лак будет пузыриться и неровно покроет пластины. Поэтому категорически не рекомендуется взбалтывать современные лаки.

[ + – ] Неправильное применение лака или сушка с помощью фена могут привести к вздутию покрытия Фото: Соцсети

Использование старого лака

В своем желании сэкономить многие девушки пользуются старыми запасами лаков, разводя их жидкостью для снятия лака с ацетоном. Это крайне опасно для здоровья ногтей. Во-первых, структура такого лака уже не та, что надо, во-вторых, жидкость для снятия лака с ацетоном в составе обезвоживает ноготь и кутикулу, что способно испортить даже безупречный в остальных моментах маникюр. Также ацетон, оставшийся на ногтевой пластине, может привести к тому, что лак пойдет белыми пятнами. Поэтому не стоит использовать лаки старше 12 месяцев.

Игнорирование базы и топа для ногтей

Не стоит пропускать этот этап, поскольку база, во-первых, защищает ноготь, а во-вторых, базы есть разные: укрепляющие, восстанавливающие, уплотняющие и увлажняющие сухие ногти. Поэтому если ногти проблемные, без хорошей базы никак не обойтись. Еще один аргумент в пользу базы – она продлевает стойкость лака.

То же касается и топа, который отвечает за стойкость маникюра. Эксперты рекомендуют наносить дополнительный слой верхнего покрытия каждый день, чтобы самостоятельно сделанный маникюр продержался не меньше, чем профессиональный.

Экономия на базе и топе

Многие ошибочно предполагают, что домашний маникюр априори предполагает дешевые лаки. Однако это не так. От базы и топа зависит его качество и то, как долго покрытие продержится. Как уже говорилось выше, база защищает ноготь, а топ делает маникюр матовым или глянцевым, завершая общую картину. Поэтому экономить на них точно не стоит.

Не дожидаться полного высыхания лака

Почему-то принято считать, что лак сохнет 20 минут. Однако это не так: покрытию, чтобы окончательно высохнуть и затвердеть, нужно минимум час, а в идеале – куда больше. Поэтому если хочется хороший и качественный маникюр, придется немного посидеть и подождать. Многие для ускорения высыхания используют фен или холодную воду, однако оба эти способа весьма сомнительны. Они могут привести к вздутию лака, образованию пузырьков, а также к помутнению покрытия.

[ + – ] Многие для быстрого высыхания лака используют фен Фото: krasotka.cc

Нанесение лака в несколько слоев

Мнение, что нанесенный в несколько слоев лак будет держаться дольше, а маникюр выглядеть эффектнее – весьма ошибочно. Чем тоньше слой лака – тем лучше. Излишки лака долго сохнут, при этом лак ложится неравномерно, особенно если дело касается темных оттенков. И еще один момент: если вы будете наносить лак толстым слоем, он с большей вероятностью "зальет" кутикулу, а значит, вы потратите больше времени, чтобы удалить излишки.

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