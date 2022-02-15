Дешево, але дуже сердито. Топ-9 помилок домашнього манікюру

Манікюр у домашніх умовах допомагає заощадити кошти, але через велику кількість помилок рідко буває довговічним.

Через брак часу, грошей або просто не довіряючи майстрам манікюру, багато дівчат і жінок самостійно роблять його самі собі в домашніх умовах. Однак часто вони припускаються помилок, які в кращому випадку можуть призвести до некрасивого вигляду нігтів, а в гіршому — і до більш серйозних наслідків. Фокус зібрав найпоширеніші промахи домашнього манікюру та поради, як їх уникнути.

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Манікюр одразу після прийому ванни

Багато представниць прекрасної статі сідають робити манікюр незабаром після того, як вийшли з ванної або помили посуд. Однак це украй непродуманий крок. Нігті мають губчасту, шарувату структуру, легко вбирають вологу, після нанесення покриття вона випаровуватиметься, роздуваючи лак. Носитися такий манікюр буде недовго.

Щоб уникнути цього, варто починати маніпуляції з нігтями не раніше, ніж через дві години після контакту з водою.

Єдине, що схвалюється після ванної, — це покриття нігтів зміцнювальною олією. Вона добре вбереться в пластину, зробивши її міцнішою і здоровішою.

Робити манікюр перед сном чи перед походом у душ

Як уже говорилося вище, вода впливає на нігтьові пластини, тому свіжий манікюр може пошкодитись, якщо ви підете в душ або вирішите помити підлогу. Від взаємодії з водою лак почне пузиритися або піде плямами. Покриття нігтів перед сном може обернутися тим, що вранці ви прокинетеся зі змащеним лаком, який не встиг як слід висохнути.

[ + – ] Не варто робити манікюр відразу після душу чи перед сном Фото: З відкритих джерел

Не знежирена кутикула

Раніше, коли лак був простим і наносився без жодних складнощів, жінки мазали кутикулу та валики вазеліном, щоб потім, якщо лак вийде за межі нігтя, стерти його без проблем. Однак із сучасним гель-лаком такий номер не пройде. Перед його використанням необхідно знежирити не тільки сам ніготь для максимально щільного зчеплення лаку з поверхнею пластини, але й кутикулу, причому дуже ретельно.

Збовтування лаку

Багато дівчат і жінок за старою доброю звичкою перед фарбуванням намагаються потрясти пляшечку з лаком, щоб він перемішався і був однорідного рівного кольору. Така маніпуляція — відлуння "радянського" минулого, коли в наявності були лише ацетонові лаки, які розшаровувалися від довгого невикористання, через що й доводилося активно збовтувати флакони, щоб зробити структуру однорідною. Однак сучасні гель-лаки не вимагають "струсу". Вони мають густу субстанцію, яка важко повертається у вихідну форму. Якщо його збовтати, такий лак буде пузиритися і нерівно покриє пластини. Тому категорично не рекомендується збовтувати сучасні лаки.

[ + – ] Неправильне застосування лаку або сушіння за допомогою фену можуть призвести до здуття покриття Фото: Соцсети

Використання старого лаку

У своєму бажанні заощадити багато дівчат користуються старими запасами лаків, розводячи їх рідиною для зняття лаку з ацетоном. Це дуже небезпечно для здоров'я нігтів. По-перше, структура такого лаку вже не та, що треба, по-друге, рідина для зняття лаку з ацетоном у складі зневоднює ніготь і кутикулу, що здатне зіпсувати навіть бездоганний в інших моментах манікюр. Також ацетон, що залишився на нігтьовій пластині, може призвести до того, що лак піде білими плямами. Тому не варто використовувати лаки старше 12 місяців.

Ігнорування бази та топа для нігтів

Не варто пропускати цей етап, оскільки база, по-перше, захищає ніготь, а по-друге, бази є різні: що зміцнюють, відновлюють, ущільнюють і зволожують сухі нігті. Тому якщо нігті проблемні, без хорошої бази не обійтися. Ще один аргумент на користь основи — вона продовжує стійкість лаку.

Те саме стосується і топа, який відповідає за стійкість манікюру. Експерти рекомендують наносити додатковий шар верхнього покриття щодня, щоб самостійно зроблений манікюр протримався не менше ніж професійний.

Економія на базі та топі

Багато хто помилково припускає, що домашній манікюр апріорі передбачає дешеві лаки. Однак, це не так. Від бази та топу залежить його якість і те, як довго покриття протримається. Як уже говорилося вище, база захищає ніготь, а топ робить манікюр матовим або глянсовим, завершуючи загальну картину. Тому економити на них точно не варто.

Не чекати повного висихання лаку

Чомусь заведено вважати, що лак сохне 20 хвилин. Однак це не так: покриттю, щоб остаточно висохнути та затвердіти, потрібно щонайменше година, а в ідеалі — куди більше. Тому якщо хочеться хороший і якісний манікюр, доведеться трохи посидіти та почекати. Багато хто для прискорення висихання використовує фен або холодну воду, проте обидва ці способи дуже сумнівні. Вони можуть призвести до здуття лаку, утворення бульбашок, а також помутніння покриття.

[ + – ] Багато хто для швидкого висихання лаку використовує фен. Фото: krasotka.cc

Нанесення лаку в кілька шарів

Думка, що нанесений у кілька шарів лак триматиметься довше, а манікюр виглядатиме ефектніше — дуже помилкова. Чим тонший шар лаку — тим краще. Надлишки лаку довго сохнуть, при цьому лак лягає нерівномірно, особливо якщо справа стосується темних відтінків. І ще один момент: якщо ви наносите лак товстим шаром, він із більшою ймовірністю "заллє" кутикулу, а значить, ви витратите більше часу, щоб видалити надлишки.

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