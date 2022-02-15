Сменила брюки на роскошное платье: эффектный выход Брижит Макрон

Жена Эммануэля Макрона дополнила вечерний образ бриллиантовыми украшениями и элегантной прической.

68-летняя первая леди Франции Брижит Макрон, появляющаяся на публике чаще всего в зауженных классических брюках и коротких пальто, поразила публику эффектным образом во время посещения приема в Елисейском дворце по случаю открытия перекрестного культурного сезона между Португалией и Францией, сообщает Рaris Мatch.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Для торжественного мероприятия мадам Макрон выбрала длинное платье синего оттенка с черной отделкой воротника и высоким разрезом сбоку. Поскольку платье было приталенным, оно хорошо подчеркнуло изящную фигуру женщины. Свой образ первая леди дополнила элегантными черными лодочками на шпильке и длинным пальто, расшитом спереди кристаллами.

Волосы жены французского президента были собраны сзади, а несколько прядей обрамляли лицо. Завершали ансамбль кольцо, золотые серьги и браслет с бриллиантами.

Что касается мероприятия, то в нем участвовали президент Франции Эммануэль Макрон и его португальский коллега Марсело Ребелу де Соуза. Они, как уже упоминалось выше, открыли перекрестный сезон Франция-Португалия, который будет включать около 500 культурных мероприятий в двух странах до октября. Ужин в Елисейском дворце и дал ему старт. Кроме глав государств, на нем присутствовали около ста почетных гостей: министры, артисты, бизнес-лидеры и деятели, представляющие связи между Францией и Португалией. Среди них – певицы Линда де Суза и Хелена Ногерра, модель Барбара Кабрита, актер Луис Рего, дизайнер Филипп Старк и многие другие.

Организация этого сезона была решена во время визита Эммануэля Макрона в Лиссабон в июле 2018 года, где его принял премьер-министр Антониу Кошта. Он включает 480 мероприятий в 87 городах Франции и 55 городах Португалии с участием более 800 художников, исследователей, интеллектуалов. По словам его организаторов, это "будет возможность подчеркнуть близость и дружбу, которые связывают две страны, воплощенные в присутствии во Франции очень большой общины португальского происхождения, а в Португалии — растущего числа французских экспатриантов".

"К счастью, сегодняшняя Португалия — это гораздо больше, чем страна saudade (в переводе с португальского "тоска", "ностальгия"). Несмотря на то, что она верна прошлому и своим традициям, мы приглашаем вас открыть для себя современную и инновационную Португалию", – подчеркнул Антонио Коста в своей речи по случаю презентации сезона.

Ранее мы писали о том, что Брижит Макрон оказалась в эпицентре скандала после того, как ее назвали трансгендером. Позже эту информацию опровергли британские журналисты, проведя расследования, а сама первая леди решила наказать тех, кто распустил подобные слухи.