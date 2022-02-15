Змінила штани на розкішну сукню: ефектний вихід Бріжит Макрон

Дружина Емманюеля Макрона доповнила вечірній образ діамантовими прикрасами й елегантною зачіскою.

68-річна перша леді Франції Бріжит Макрон, яка з'являється на публіці найчастіше в завужених класичних штанах і коротких пальтах, ефектно вразила публіку під час відвідин прийому в Єлисейському палаці з нагоди відкриття перехресного культурного сезону між Португалією і Францією.

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Для урочистого заходу мадам Макрон обрала довгу сукню синього відтінку з чорною обробкою коміра та високим розрізом збоку. Оскільки сукня була приталена, вона добре підкреслила витончену фігуру жінки. Свій образ перша леді доповнила елегантними чорними човниками на шпильці та довгим пальтом, розшитому спереду кристалами.

Волосся дружини французького президента було зібрано ззаду, а кілька пасм обрамляли обличчя. Завершували ансамбль каблучка, золоті сережки та браслет із діамантами.

Щодо заходу, то в ньому брали участь президент Франції Емманюель Макрон і його португальський колега Марселу Ребелу де Соза. Вони, як уже згадувалося вище, відкрили перехресний сезон Франція-Португалія, який враховуватиме приблизно 500 культурних заходів у двох країнах до жовтня. Вечеря в Єлисейському палаці й дала йому старт. Крім глав держав, на ньому були присутні майже сто почесних гостей: міністри, артисти, бізнес-лідери та діячі, які представляють зв'язки між Францією і Португалією. Серед них — співачки Лінда де Суза та Хелена Ногерра, модель Барбара Кабріта, актор Луїс Рего, дизайнер Філіп Старк і багато інших.

Організацію цього сезону було вирішено під час візиту Емманюеля Макрона до Лісабона у липні 2018 року, де його прийняв прем'єр-міністр Антоніу Кошта. Він враховує 480 заходів у 87 містах Франції та 55 містах Португалії за участю понад 800 художників, дослідників, інтелектуалів. За словами його організаторів, це "може підкреслити близькість і дружбу, які пов'язують дві країни, втілені в присутності у Франції дуже великої громади португальського походження, а в Португалії — числа французьких експатріантів, що зростає".

"На щастя, сьогоднішня Португалія — це набагато більше, ніж країна saudade (у перекладі з португальської "туга", "ностальгія"). Незважаючи на те, що вона вірна минулому та своїм традиціям, ми запрошуємо вас відкрити для себе сучасну й інноваційну Португалію", — наголосив Антоніу Кошта у своїй промові з нагоди презентації сезону".

Раніше ми писали про те, що Бріжит Макрон опинилася в епіцентрі скандалу після того, як її назвали трансгендером. Пізніше цю інформацію спростували британські журналісти, провівши розслідування, а перша леді вирішила покарати тих, хто розпустив подібні чутки.