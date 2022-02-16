Кейт Миддлтон нарушила правила королевского дресс-кода

Герцогиня Кембриджская появилась на публичном мероприятии в черных зауженных брюках

Недавно Кейт Миддлтон посетила лондонскую школу в рамках Недели детского ментального здоровья. Для этого случая она выбрала черные зауженные брюки с черным верхом и серый приталенный жакет Smythe. Согласно королевскому протоколу Кейт нарушила дресс-код, который гласит — никакого черного цвета. А супруга принца Уильяма практически полностью пренебрегла этой нормой, выбрав единственным светлым акцентом в своем наряде серый приталенный жакет.

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Также королевским особам не рекомендуется носить зауженные брюки, что нисколько не остановило герцогиню Кембриджскую.

[ + – ] Кейт Миддлтон посетила лондонскую школу в рамках Недели детского ментального здоровья

Стоит отметить, что Кейт Миддлтон не раз нарушала правила королевского дресс-кода. В 2019 году во время посещения выставки в Блечли-парк Кейт Миддлтон появилась на мероприятии с голыми ногами, в то время как по королевскому протоколу женщины обязательно должны надевать колготки под платья и юбки.

В 2017 году для церемонии вручения наград кинопремии BAFTA 2017Кейт Миддлтон выбрала платье от Alexander McQueen с открытыми плечами, что тоже противоречит правила королевского дресс-кода.

А еще, как писал ранее Фокус, Кейт Миддлтон нередко появляется на публике в платьях и юбках, длина которых гораздо выше предписанных норм.