Кейт Міддлтон порушила правила королівського дрес-коду

Герцогиня Кембриджська з'явилася на публічному заході в чорних звужених штанах

Нещодавно Кейт Міддлтон відвідала лондонську школу в межах Тижня дитячого ментального здоров'я. Для цього випадку вона вибрала чорні звужені штани з чорним верхом і сірий приталений жакет Smythe. Згідно з королівським протоколом, Кейт порушила дрес-код, який говорить — ніякого чорного кольору. А дружина принца Вільяма практично повністю знехтувала цією нормою, обравши єдиним світлим акцентом у своєму вбранні сірий приталений жакет.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Також королівським особам не рекомендується носити звужені штани, що не зупинило герцогиню Кембриджську.

[ + – ] Кейт Міддлтон відвідала лондонську школу в межах Тижня дитячого ментального здоров'я

Варто зазначити, що Кейт Міддлтон неодноразово порушувала правила королівського дрес-коду. У 2019 році під час відвідування виставки в Блечлі-парк Кейт Міддлтон з'явилася на заході з голими ногами, тоді як за королівським протоколом жінки обов'язково мають одягати колготки під сукні та спідниці.

У 2017 році для церемонії вручення нагород кінопремії BAFTA 2017 Кейт Міддлтон обрала сукню від Alexander McQueen із відкритими плечима, що також суперечить правилам королівського дрес-коду.

А ще, як писав раніше Фокус, Кейт Міддлтон нерідко з'являється на публіці в сукнях і спідницях, довжина яких набагато вища за запропоновані норми.