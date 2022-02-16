Кьяра Ферраньи показала идеальный маникюр на длинные ногти

Несмотря на насыщенный яркий цвет, такое покрытие отлично подходит под любой образ: от вечернего до повседневного.

Итальянский фешн-блогер Кьяра Ферраньи с 26-миллионной армией подписчиков в Instagram продолжает диктовать модные тренды не только на конец зимы, но и на приближающуюся весну. В частности она продемонстрировала яркий маникюр, который как нельзя лучше подойдет для встречи марта.

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На опубликованных снимках Кьяра демонстрирует маникюр насыщенного розового цвета, который на ее длинных миндалевидных ногтях смотрится очень эффектно. Модель не стала разбавлять дизайн декором и использовать акценты, ограничившись классическим однотонным покрытием.

Такой цвет красиво сочетается с помадой, а также подходит практически под любой образ, начиная от вечернего и заканчивая повседневным.

Кстати, на снимках и видео Ферраньи показала не только идеальный маникюр, но и не менее стильный образ для прогулок в холодную погоду. Знаменитость прогулялась по Нью-Йорку, где сейчас находится, в пуховике оверсайз, накинув его на обрезанный свитер, полностью оголяющий живот и еле прикрывающий грудь, рваных джинсах и ботинках. Образ она дополнила объемным шарфом крупной вязки и сумочкой Chаnel. В другом случае вместо джинсов она надела мини-юбку, серые колготки и босоножки.

Ранее Кьяра хвасталась маникюром с эффектом звездного сияния, который, несмотря на весь свой блеск, вполне удачно сочетался с повседневными образами модели.

Напомним, какие ошибки чаще всего допускают девушки, которые решили сделать маникюр в домашних условиях.