Кьяра Ферраньи показала идеальный маникюр на длинные ногти
Несмотря на насыщенный яркий цвет, такое покрытие отлично подходит под любой образ: от вечернего до повседневного.
Итальянский фешн-блогер Кьяра Ферраньи с 26-миллионной армией подписчиков в Instagram продолжает диктовать модные тренды не только на конец зимы, но и на приближающуюся весну. В частности она продемонстрировала яркий маникюр, который как нельзя лучше подойдет для встречи марта.
На опубликованных снимках Кьяра демонстрирует маникюр насыщенного розового цвета, который на ее длинных миндалевидных ногтях смотрится очень эффектно. Модель не стала разбавлять дизайн декором и использовать акценты, ограничившись классическим однотонным покрытием.
Такой цвет красиво сочетается с помадой, а также подходит практически под любой образ, начиная от вечернего и заканчивая повседневным.
Кстати, на снимках и видео Ферраньи показала не только идеальный маникюр, но и не менее стильный образ для прогулок в холодную погоду. Знаменитость прогулялась по Нью-Йорку, где сейчас находится, в пуховике оверсайз, накинув его на обрезанный свитер, полностью оголяющий живот и еле прикрывающий грудь, рваных джинсах и ботинках. Образ она дополнила объемным шарфом крупной вязки и сумочкой Chаnel. В другом случае вместо джинсов она надела мини-юбку, серые колготки и босоножки.
Ранее Кьяра хвасталась маникюром с эффектом звездного сияния, который, несмотря на весь свой блеск, вполне удачно сочетался с повседневными образами модели.
Напомним, какие ошибки чаще всего допускают девушки, которые решили сделать маникюр в домашних условиях.