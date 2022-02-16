К'яра Ферраньї показала ідеальний манікюр на довгі нігті
Незважаючи на насичений яскравий колір, таке покриття чудово пасує під будь-який образ: від вечірнього до повсякденного.
Італійська фешн-блогерка К'яра Ферраньї з 26-мільйонною армією підписників у Instagram продовжує диктувати модні тренди не тільки на кінець зими, а й на весну, що наближається. Зокрема вона продемонструвала яскравий манікюр, який якнайкраще підійде для зустрічі березня.
На опублікованих знімках К'яра демонструє манікюр насиченого рожевого кольору, який на її довгих мигдалеподібних нігтях має дуже ефектний вигляд. Модель не стала розбавляти дизайн декором і використовувати акценти, обмежившись класичним однотонним покриттям.
Такий колір гарно поєднується з помадою, а також пасує практично будь-якому образу, починаючи від вечірнього та закінчуючи повсякденним.
До речі, на знімках і відео Ферраньї показала не лише ідеальний манікюр, а й не менш стильний образ для прогулянок у холодну погоду. Знаменитість прогулялася Нью-Йорком, де зараз перебуває, у пуховику оверсайз, накинувши його на обрізаний светр, що повністю оголює живіт і ледве прикриває груди, рваних джинсах і черевиках. Образ вона доповнила об'ємним шарфом великої в'язки та сумочкою Chanel. В іншому випадку замість джинсів вона одягла мініспідницю, сірі колготки та босоніжки.
Раніше К'яра хвалилася манікюром із ефектом зоряного сяйва, який, незважаючи на весь свій блиск, цілком вдало поєднувався з повсякденними образами моделі.
Нагадаємо, яких помилок найчастіше припускаються дівчата, які вирішили зробити манікюр у домашніх умовах.