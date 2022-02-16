К'яра Ферраньї показала ідеальний манікюр на довгі нігті

Незважаючи на насичений яскравий колір, таке покриття чудово пасує під будь-який образ: від вечірнього до повсякденного.

Італійська фешн-блогерка К'яра Ферраньї з 26-мільйонною армією підписників у Instagram продовжує диктувати модні тренди не тільки на кінець зими, а й на весну, що наближається. Зокрема вона продемонструвала яскравий манікюр, який якнайкраще підійде для зустрічі березня.

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На опублікованих знімках К'яра демонструє манікюр насиченого рожевого кольору, який на її довгих мигдалеподібних нігтях має дуже ефектний вигляд. Модель не стала розбавляти дизайн декором і використовувати акценти, обмежившись класичним однотонним покриттям.

Такий колір гарно поєднується з помадою, а також пасує практично будь-якому образу, починаючи від вечірнього та закінчуючи повсякденним.

До речі, на знімках і відео Ферраньї показала не лише ідеальний манікюр, а й не менш стильний образ для прогулянок у холодну погоду. Знаменитість прогулялася Нью-Йорком, де зараз перебуває, у пуховику оверсайз, накинувши його на обрізаний светр, що повністю оголює живіт і ледве прикриває груди, рваних джинсах і черевиках. Образ вона доповнила об'ємним шарфом великої в'язки та сумочкою Chanel. В іншому випадку замість джинсів вона одягла мініспідницю, сірі колготки та босоніжки.

Раніше К'яра хвалилася манікюром із ефектом зоряного сяйва, який, незважаючи на весь свій блиск, цілком вдало поєднувався з повсякденними образами моделі.

Нагадаємо, яких помилок найчастіше припускаються дівчата, які вирішили зробити манікюр у домашніх умовах.