Жертва аферистки Анны Делви, потерявшая тысячи долларов, дала откровенное интервью

Рэйчел Уильямс, бывшая сотрудница Vanity Fair, призналась, что мошенница Анна Сорокина, выманила у нее 62 тысячи долларов

На телеканале Netflix вышел сериал, рассказывающий историю аферистки Анны Сорокиной, которая выдавала себя за богатую наследницу Анну Делви и обирала доверчивых богачей в Нью-Йорке. Впрочем, ее жертвами становились не только состоятельные люди. Интервью дала бывшая сотрудница Vanity Fair Рэйчел Уильямс, которая после знакомства с Анной стала беднее на 62 тысячи долларов.

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Рэйчел ранее написала эссе об этом травмирующем опыте и опубликовала книгу "Моя подруга Анна", но когда стало известно, что Сорокина, которая сейчас содержится в тюрьме за мошенничество, получит более 300 тысяч долларов за историю своей жизни, Рэйчел посчитала нужным высказаться по этому поводу, как пострадавшая сторона.

"Я думаю, что продвигать всю эту историю и прославлять самовлюбленную социопатку, чья вина доказана, совершенно неправильно. Когда вы смотрите этот сериал, вы видите просто шоу, но не обращаете внимания на то, что продается", — рассказала Уильямс в интервью Vanity Fair, которое дала после выхода сериала на экраны.

[ + – ] Трейлер сериала "Изобретая Анну"

По мнению Уильямс, Netflix и Шонду Раймс обманули, заставив поверить в то, что Сорокина была особенным и даже вдохновляющим человеком.

Напомним, летом 2017 года несколько отелей обвинили Сорокину в "краже услуг". Окружная прокуратура Манхэттена начала расследование фактов банковского мошенничества. В октябре Анну арестовали. В декабре 2018 года ей предложили признать вину в обмен на небольшой тюремный срок, но она отказалась. В марте 2019-го начался большой судебный процесс. Ее признали виновной почти по всем пунктам обвинения. Но обвинение в банковском мошенничестве было отклонено.

Сорокина получила тюремный срок от 4 до 12 лет, она должна была выплатить штраф в 24 тысячи долларов и 199 тысяч потерпевшим. Анна вышла на свободу в феврале 2021 года, но снова была арестована за нарушение миграционного законодательства – оказалось, что ее виза была просрочена. Анна Сорокина является гражданкой Германии, куда ее родители переехали из России в 2007 году. Так что сериал о самой себе она пока не видела.

Уильямс отметила, что в сериале "безрассудно смешаны факты с вымыслом" и убеждает зрителей в том, что Анна Сорокина – бунтарка, достойная восхищения и выплат от телеканала не смотря на ее преступления.

Рэйчел возмутил и тот факт, что ее саму в сериале изобразили "прирожденной последовательницей, чье слепое поклонение Анне разрушило ее жизнь и ее карьеру, но при этом она стала "ее творением". Она отметила, что написала свою книгу об Анне Сорокиной, чтобы разобраться в собственных чувствах и хоть частично вернуть деньги, которых она лишилась. Права на ее книгу были выкуплены НВО, сериал собиралась снимать Лена Данэм, но вскоре от этих планов отказались.

Рэйчел Уильямс опасается, что сериалы, подобные "Изобретаю Анну" будут стимулировать людей, подобных ей на схожие преступления.

Напомним, Анна Сорокина выдавала себя за богатую наследницу, была вхожа в высший свет и, знакомясь с богатыми и знаменитыми, брала у них деньги взаймы, "забывая" их вернуть. Иногда она возвращала деньги, одалживая их у новых жертв. Так же она "забывала" платить по счетам в дорогих отелях.

Арестовали ее благодаря Рэйчел. Она познакомилась с Анной в 2017 году и вместе с общими друзяьми улетели отдыхать в Марокко. Там банковская карта Анны перестала работать и она попросила у Рэйчел оплатить ее счета на сумму в 62 тысячи долларов. Анна обещала вернуть долг, но когда этого не произошло – Рэйчел Уильямс обратилась в полицию.

Напомним, на телеканале Netflix также вышел документальный фильм о "аферисте из Tinder" Саймоне Леваеве, который знакомился с девушками, выдавая себя за богатого наследника и выманивал у них деньги. Леваев все еще на свободе.