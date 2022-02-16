Жертва аферистки Анни Делві, яка втратила тисячі доларів, дала відверте інтерв'ю

Рейчел Вільямс, колишня співробітниця Vanity Fair, зізналася, що шахрайка Анна Сорокіна виманила в неї 62 тисячі доларів.

На телеканалі Netflix вийшов серіал, який розповідає історію аферистки Анни Сорокіної, яка видавала себе за багату спадкоємицю Анну Делві та вибирала довірливих багатіїв у Нью-Йорку. Втім, її жертвами ставали не лише заможні люди. Інтерв'ю дала колишня співробітниця Vanity Fair Рейчел Вільямс, яка після знайомства з Анною стала біднішою на 62 тисячі доларів.

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Рейчел раніше написала есе про цей досвід, який травмує, й опублікувала книгу "Моя подруга Анна", але коли стало відомо, що Сорокіна, яку зараз утримують у тюрмі за шахрайство, отримає понад 300 тисяч доларів за історію свого життя, Рейчел вважала за потрібне висловитися з цього приводу як постраждала сторона.

"Я думаю, що просувати всю цю історію та прославляти самозакохану соціопатку, чия вина доведена, абсолютно неправильно. Коли ви дивитеся цей серіал, ви бачите просто шоу, але не звертаєте увагу на те, що продають", — розповіла Вільямс в інтерв'ю Vanity Fair, яке дала після виходу серіалу на екрани

[ + – ] Трейлер серіалу "Вигадана Анна"

На думку Вільямс, Netflix і Шонду Раймс обдурили, змусивши повірити в те, що Сорокіна була особливою людиною і навіть такою, що надихає.

Нагадаємо, влітку 2017 року кілька готелів звинуватили Сорокіну в "крадіжці послуг". Окружна прокуратура Манхеттена розпочала розслідування фактів банківського шахрайства. В жовтні Анну заарештували. В грудні 2018 року їй запропонували визнати провину в обмін на невеликий тюремний термін, але вона відмовилася. В березні 2019-го розпочався великий судовий процес. Її визнали винною майже за всіма пунктами звинувачення. Але звинувачення в банківському шахрайстві відхилили.

Сорокіна отримала тюремний термін від 4 до 12 років, вона мала виплатити штраф у 24 тисячі доларів та 199 тисяч потерпілим. Анна вийшла на волю в лютому 2021 року, але її знову заарештували за порушення міграційного законодавства – виявилось, що її віза була прострочена. Анна Сорокіна є громадянкою Німеччини, куди її батьки переїхали із Росії у 2007 році. Тож серіал про саму себе вона поки що не бачила.

Вільямс зазначила, що в серіалі "безрозсудно змішані факти з вигадкою", і переконує глядачів в тому, що Анна Сорокіна – бунтарка, варта захоплення та виплат від телеканалу, не дивлячись на її злочини.

Рейчел обурив і той факт, що її саму в серіалі зобразили "природженою послідовницею, чиє сліпе поклоніння Анні зруйнувало її життя і її кар'єру, але водночас вона стала її творінням". Вона зазначила, що написала свою книгу про Анну Сорокіну, щоб розібратися у власних почуттях і хоч частково повернути гроші, які вона втратила. Права на її книгу викупило НВО, серіал збиралася знімати Ліна Данем, але незабаром від цих планів відмовилися.

Рейчел Вільямс побоюється, що серіали, подібні до "Вигадана Анна", стимулюватимуть людей, схожих на неї, на такі ж злочини.

Нагадаємо, Анна Сорокіна видавала себе за багату спадкоємницю, входила у вищий світ і, знайомлячись з багатими й знаменитими, брала в них гроші в борг, "забуваючи" їх повернути. Іноді вона повертала гроші, позичаючи їх у нових жертв. Також вона "забувала" оплатити рахунки в дорогих готелях.

Заарештували її завдяки Рейчел. Вона познайомилася з Анною у 2017 році й разом зі спільними друзями полетіла відпочивати в Марокко. Там банківська карта Анни перестала працювати, й вона попросила в Рейчел сплатити її рахунки на суму 62 тисячі доларів. Анна обіцяла повернути борг, але коли цього не сталося, Рейчел Вільямс звернулася до поліції.

Нагадаємо, на телеканалі Netflix також вийшов документальний фільм про "афериста з Tinder" Саймона Леваєва, який знайомився з дівчатами, видаючи себе за багатого спадкоємця, і виманював у них гроші. Леваєв все ще на волі.