Тренды весны 2022. Топ-7 вариантов самой модной обуви наступающего сезона

После двух лет карантина дизайнеры предлагают наконец сменить привычные и удобные тапочки на низком ходу на действительно роскошные и стильные туфли и сапоги.

Уже совсем немного времени осталось до прихода весны, а это значит, что необходимо тщательно пересмотреть свой гардероб и запастись актуальными вещами и обувью к новому сезону. Туфли, сапоги, кроссовки должны быть не только удобными, но и отвечать последним модным тенценциям. Каким именно, изучал Фокус.

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Обувь с острым носком

В сезоне весна-лето 2022 очень популярной будет обувь с острым носком. Причем это касается не только весенней обуви на еще прохладную погоду вроде сапог и ботильонов, но и более легкой: лодочки, мюли, слингбэки и тому подобное. Яркие примеры такой обуви на своих показах представили Prada, Balmain и MiuMiu. Среди селебрити обувь с острым носком пользуется особой популярностью, что можно отследить на примере Ким Кардашьян. А уж она, как признанная икона стиля, знает толк в моде.

Необычные каблуки и платформа

Любителям классических аккуратных каблуков в этом сезоне предоставлена прекрасная возможность разбавить консервативные сапоги, полусапожки, туфли обувью на необычном каблуке, которую настоятельно рекомендуют ведущие дома моды. Например, босоножки Loewe с каблуком в форме бутылочки лака для ногтей или цветка розы, каблук в виде изогнутого золотого ремешка часов у Balmain, оригинальный каблук для смелых у Fendi и Prada, где он просто отсутствовал там, где должен был быть.

Что касается платформы, самой знаменитой любительницей которой давно стала Леди Гага, иногда с трудом перемещающаяся в подобной обуви, то выбрать будет из чего. Дизайнеры предлагают сапожки, полусапожки, ботильоны, туфли, босоножки и даже сандалии на массивной платформе и с не менее впечатляющими каблуков. Такая обувь не только добавит роста, но и придаст даже классическому образу интересное прочтение. И да, платформа в этом сезоне стала намного выше, придавая обуви несколько фантазийный вид.

Перья, стразы, блестки на обуви

Обувь с wow-эффектомпришла на смену домашней удобной обуви, к которой все так привыкли во время карантина и самоизоляции. Жизнь продолжается, а почти два года вынужденного "воздержания" мотивировали дизайнеров создавать просто невероятные модели обуви, украшая ее блестками, брошками, стразами, аппликациями из кожи и меха, расписывая глиттером и не жалея блестящих материалов. Такая модная женская обувь для вечеринок была в коллекциях Roberto Cavalli, Moschino и Giambattista Valli.

Высокий каблук

Как и нарядные туфли с сапогами, оказавшиеся не у дел, обувь на высоком каблуке тоже была в вынужденном отпуске во время пандемии. Однако сейчас туфли и сапоги с каблуком 10 см+ уверенно заявляют свои права на сезон весна 2022. Уверены, что и летом для них найдется место. и стильной обувью для особых случаев в списке модных тенденций появились и высокие каблуки. Вспомнить о высоких каблуках предлагают Loewe, Blumarine и Saint Laurent.

Балетки

Для тех, кто не готов отказаться от классики и удобства, но все же хочет быть в тренде, лучше всего подойдут балетки. Дизайнеры предлагают обзавестись парой такой обуви из атласа, фактурной шерсти и даже с изящной шнуровкой. Такие модели можно было увидеть в коллекциях The Row, Tory Burch и Giorgio Armani.

Ленты и шнуровка на обуви

Шнуровка обещает стать одним из самых заметных трендов этой весны. Она придает любой обуви изящество и утонченность, в чем предлагают убедиться бренды Tory Burch, Sportmax и Christian Dior. При этом шнуровка может выполнять как декоративную роль, обвивая ногу сверху, так и практичную, удерживая обувь.

Ленты же добавят женственности к образу и отлично будут смотреться с короткими легкими платьями и юбками.

Обувь в спортивном стиле

Спортивной эстетике воздали должное во всех четырех столицах моды: на подиуме было море кроссовок, сандалий в спортивном стиле и даже сабо на молнии. Примеры – у Stella Mccartney, Miu Miu и Lanvin. Что касается кроссовок, то в этом сезоне особенно модными будут модели в серебристых тонах.

Напомним, какие пальто будут модными этой весной, а также на какие тонкие пуховики стоит обратить внимание.