Тренди весни 2022. Топ-7 варіантів наймоднішого взуття наступного сезону

Після двох років карантину дизайнери пропонують нарешті змінити звичні та зручні капці на низькому ходу на справді розкішні та стильні туфлі та чоботи.

Вже зовсім небагато часу залишилося до приходу весни, а це означає, що необхідно ретельно переглянути свій гардероб і запастися актуальними речами та взуттям до нового сезону. Туфлі, чоботи, кросівки мають бути не тільки зручними, а й відповідати останнім модним тенденціям. Яким саме, вивчав Фокус.

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Взуття з гострим носком

У сезоні весна-літо 2022 дуже популярним буде взуття з гострим носком. Причому це стосується не лише весняного взуття на ще прохолодну погоду на зразок чобіт і ботильйонів, а й легшого: човники, мюлі, слінгбеки тощо. Яскраві приклади такого взуття на своїх показах представили Prada, Balmain та MiuMiu. Серед селебріті взуття з гострим носком користується особливою популярністю, що можна відстежити на прикладі Кім Кардаш'ян. А вже вона, як визнана ікона стилю, розуміється на моді.

Незвичайні підбори та платформа

Любителям класичних акуратних підборів цього сезону надана чудова можливість розбавити консервативні чоботи, напівчоботи і туфлі взуттям на незвичайному підборі, яке наполегливо рекомендують провідні будинки моди. Наприклад, босоніжки Loewe з каблуком у формі пляшечки лаку для нігтів або квітки троянди, каблук у вигляді вигнутого золотого ремінця годинника у Balmain, оригінальний каблук для сміливих у Fendi та Prada, де він просто був відсутній там, де мав бути.

Що стосується платформи, найзнаменитішою любителькою якої давно стала Леді Гага, яка іноді важко рухається у подібному взутті, то вибрати буде з чого. Дизайнери пропонують чобітки, напівчобітки, ботильйони, туфлі, босоніжки і навіть сандалі на масивній платформі і з не менш вражаючими підборами. Таке взуття не лише додасть зросту, а й додасть навіть класичному образу цікавого прочитання. І так, платформа цього сезону стала набагато вищою, надаючи взуттю дещо фантазійний вигляд.

Пір'я, стрази, блискітки на взутті

Взуття з wow-ефектом прийшло на зміну домашньому зручному взуттю, до якого всі так звикли під час карантину та самоізоляції. Життя триває, а майже два роки вимушеної "стриманості" мотивували дизайнерів створювати просто неймовірні моделі взуття, прикрашаючи його блискітками, брошками, стразами, аплікаціями зі шкіри та хутра, розписуючи глітером і не шкодуючи блискучих матеріалів. Таке модне жіноче взуття для вечірок було в колекціях Roberto Cavalli, Moschino та Giambattista Valli.

Високий каблук

Як і нарядні туфлі з чоботями, що опинилися без роботи, взуття на високому підборі теж було у вимушеній відпустці під час пандемії. Однак зараз туфлі та чоботи з каблуком 10 см+ впевнено заявляють свої права на сезон весна 2022 року. Упевнені, що і влітку для них знайдеться місце. Серед стильного взуття для особливих випадків у списку модних тенденцій з'явилися й високі підбори. Згадати про високі підбори пропонують Loewe, Blumarine та Saint Laurent.

Балетки

Для тих, хто не готовий відмовитися від класики та зручності, але все ж таки хоче бути в тренді, найкраще підійдуть балетки. Дизайнери пропонують обзавестися парою такого взуття з атласу, фактурної вовни і навіть із витонченою шнурівкою. Такі моделі можна було побачити у колекціях The Row, Tory Burch та Giorgio Armani.

Стрічки та шнурівка на взутті

Шнурівка обіцяє стати одним із найпомітніших трендів цієї весни. Вона надає будь-якому взуттю витонченості, у чому пропонують переконатися бренди Tory Burch, Sportmax і Christian Dior. При цьому шнурівка може виконувати як декоративну роль, обвиваючи ногу зверху, так і практичну, утримуючи взуття.

Стрічки ж додадуть жіночності до образу і чудово виглядатимуть з короткими легкими сукнями та спідницями.

Взуття у спортивному стилі

Спортивній естетиці віддали належне у всіх чотирьох столицях моди: на подіумі було море кросівок, сандалів у спортивному стилі і навіть сабо на блискавці. Приклади — у Stella Mccartney, Miu Miu та Lanvin. Що стосується кросівок, то цього сезону особливо модними будуть моделі в сріблястих тонах.

Нагадаємо, які пальта будуть модними цієї весни, а також на які тонкі пуховики варто звернути увагу.