Плетеные и классика. Самые модные сумки весны 2022

Этой весной в моде огромное разнообразие всевозможных сумок: от миниатюрных моделей ярких цветов со множеством декоративных замочков и цепочек до сдержанных в декоре оверсайз вариантов. Чтобы не запутаться, Фокус выбрал топ-5 трендов, которые помогут подобрать подходящую весеннюю модель

Сумки из необычных материалов

В fashion-индустрию не первый год растет интерес к альтернативным материалам, и стилисты все чаще говорят, что будущее за осознанной модой. В новых коллекциях модных домов W Anderson, Prada, Chloé, Karl Lagerfeld, Stella McCartney и других представлены сумки из соломы, льна, веганской кожи, переработанного полиэстера. Максимально экологичные материалы определенно тренд этой весны.

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Например, у Stella McCartney есть сумки, сделанные из кожи не животного происхождения. При создании этой модели задействованы 100% возобновляемые источники энергии.

[ + – ] Сумка Frayme от Stella McCartney из веганской кожи

[ + – ] Stella McCartney

Сумка-круассан бренда JW PEI из веганской кожи была хитом 2021 года и не собирается уступать позиции нынешней весной.

[ + – ] Сумка JW PEI из веганской кожи

Плетеные сумки 2022

Один из самых популярных трендов предстоящей весны — плетеные сумки или сумки с характерным декором, украшенные бахромой и напоминающие переплетение веточек и усиков растений, проснувшихся от зимней спячки.

Круглая сумка с плетением из коллекции Chloé весна-2022

Вязаная зеленая сумка с объемными цветами из коллекции Anna Sui

Сумочка Adi от Gabriela Hearst из бордовой наппы с шелковым макраме и бахромой.

Яркие цвета и металлический декор на сумках 2022

Яркие сумки с цепочками, заклепкам, замками, ручками — все это было актуально в прошлых сезонах и уверенно держит позиции весной 2022. Особенно показательна модель бренда Moschino.

Но и другие модные дома не забыли включить в свои коллекции сумок металический декор, цепочки.

Анималистичный принт для сумок

Пальто, бомберы, брюки, юбки, платья окраса зебры, леопарда, тигра и змеи вернулись на подиумы. Сумки этот модный тренд тоже не обошел стороной.

Возвращение к модным истокам аксессуров

Некоторые люксовые бренды в этом сезоне сделали апгрейт своих культовых моделей, вернув на подиумы винтажные сумки в современных интерпретациях. Например, Gucci воссоздал легендарную сумку Jackie.

Или переизданная версия культовых сумкок от Prada с использованием материалов на основе переработанного волокна, полученного из пластика, текстиля и рыболовных сетей, найденных в океане.

Как писал ранее Фокус, этой весной в моде кожаные пальто в стиле героев "Матрицы" и просторные модели с акцентированными плечами. А также ультракороткие пуховики.