Плетеные и классика. Самые модные сумки весны 2022
Этой весной в моде огромное разнообразие всевозможных сумок: от миниатюрных моделей ярких цветов со множеством декоративных замочков и цепочек до сдержанных в декоре оверсайз вариантов. Чтобы не запутаться, Фокус выбрал топ-5 трендов, которые помогут подобрать подходящую весеннюю модель
Сумки из необычных материалов
В fashion-индустрию не первый год растет интерес к альтернативным материалам, и стилисты все чаще говорят, что будущее за осознанной модой. В новых коллекциях модных домов W Anderson, Prada, Chloé, Karl Lagerfeld, Stella McCartney и других представлены сумки из соломы, льна, веганской кожи, переработанного полиэстера. Максимально экологичные материалы определенно тренд этой весны.
Например, у Stella McCartney есть сумки, сделанные из кожи не животного происхождения. При создании этой модели задействованы 100% возобновляемые источники энергии.
Сумка-круассан бренда JW PEI из веганской кожи была хитом 2021 года и не собирается уступать позиции нынешней весной.
Плетеные сумки 2022
Один из самых популярных трендов предстоящей весны — плетеные сумки или сумки с характерным декором, украшенные бахромой и напоминающие переплетение веточек и усиков растений, проснувшихся от зимней спячки.
Круглая сумка с плетением из коллекции Chloé весна-2022
Вязаная зеленая сумка с объемными цветами из коллекции Anna Sui
Сумочка Adi от Gabriela Hearst из бордовой наппы с шелковым макраме и бахромой.
Яркие цвета и металлический декор на сумках 2022
Яркие сумки с цепочками, заклепкам, замками, ручками — все это было актуально в прошлых сезонах и уверенно держит позиции весной 2022. Особенно показательна модель бренда Moschino.
Но и другие модные дома не забыли включить в свои коллекции сумок металический декор, цепочки.
Анималистичный принт для сумок
Пальто, бомберы, брюки, юбки, платья окраса зебры, леопарда, тигра и змеи вернулись на подиумы. Сумки этот модный тренд тоже не обошел стороной.
Возвращение к модным истокам аксессуров
Некоторые люксовые бренды в этом сезоне сделали апгрейт своих культовых моделей, вернув на подиумы винтажные сумки в современных интерпретациях. Например, Gucci воссоздал легендарную сумку Jackie.
Или переизданная версия культовых сумкок от Prada с использованием материалов на основе переработанного волокна, полученного из пластика, текстиля и рыболовных сетей, найденных в океане.
Как писал ранее Фокус, этой весной в моде кожаные пальто в стиле героев "Матрицы" и просторные модели с акцентированными плечами. А также ультракороткие пуховики.