Плетені та класика. Наймодніші сумки весни 2022

Цієї весни в моді величезна різноманітність сумок: від мініатюрних моделей яскравих кольорів з безліччю декоративних замочків і ланцюжків до стриманих в декорі оверсайз варіантів. Щоб не заплутатися, Фокус вибрав топ-5 трендів, які допоможуть підібрати потрібну весняну модель.

Сумки із незвичайних матеріалів

У fashion-індустрії не перший рік зростає інтерес до альтернативних матеріалів, і стилісти все частіше кажуть, що майбутнє за усвідомленою модою. В нових колекціях модних домів W Anderson, Prada, Chloé, Karl Lagerfeld, Stella McCartney та інших представили сумки із соломи, льону, веганської шкіри, переробленого поліестеру. Максимально екологічні матеріали безумовно тренд цієї весни.

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Наприклад, у Stella McCartney є сумки, виготовлені зі шкіри не тваринного походження. Створюючи цю модель, залучили 100% відновлюваних джерел енергії.

[ + – ] Сумка Frayme від Stella McCartney із веганської шкіри

[ + – ] Stella McCartney

Сумка-круасан бренду JW PEI з веганської шкіри була хітом 2021 року і не збирається поступатися позиціями цієї весни.

[ + – ] Сумка JW PEI із веганської шкіри

Плетені сумки 2022

Один із найпопулярніших трендів майбутньої весни — плетені сумки або сумки з характерним декором, прикрашені бахромою, і які нагадують переплетення гілочок і вусиків рослин, що прокинулися від зимової сплячки.

Кругла плетена сумка з колекції Chloé весна-2022.

В'язана зелена сумка з об'ємними квітами з колекції Anna Sui

Сумочка Adi від Gabriela Hearst з бордової наппи з шовковим макраме та бахромою.

Яскраві кольори та металевий декор на сумках 2022

Яскраві сумки з ланцюжками, заклепками, замками, ручками — все це було актуально в минулих сезонах і впевнено тримає позиції навесні 2022 року. Особливо показовою є модель бренду Moschino.

Але й інші модні доми не забули додати до своїх колекцій сумок металевий декор, ланцюжки.

Анімалістичний принт для сумок

Пальто, бомбери, штани, спідниці, сукні в забарвлення зебри, леопарда, тигра та змії повернулися на подіуми. Сумки цей модний тренд теж не оминув.

Повернення до модних джерел аксесуарів

Деякі люксові бренди цього сезону зробили апгрейт своїх культових моделей, повернувши на подіуми вінтажні сумки в сучасних інтерпретаціях. Наприклад, Gucci відтворив легендарну сумку Jackie.

Або перевидана версія культових сумок від Prada з використанням матеріалів на основі переробленого волокна, отриманого із пластику, текстилю та рибальських сіток, знайдених в океані.

Як писав раніше Фокус, цієї весни в моді шкіряні пальта в стилі героїв "Матриці" та просторі моделі з акцентованими плечима. Також ультракороткі пуховики.