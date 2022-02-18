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Тренды весны 2022 года. Кайя Гербер демонстрирует идеальное весеннее пальто

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Фото: Instagram kaiagerber | Кайя Гербер

За считанные дни наступит первый весенний месяц, поэтому стоит присмотреться к вариантам обновления гардероба.

20-летняя американская модель Кайя Гербер часто демонстрирует стильные и интересные образы во время своих выходов в свет. На этот раз она показала идеальное пальто для встречи весны 2022 года. Об этом пишет Daily Mail.

Кайя Гербер демонстрирует идеальное весеннее пальто

На юной модели и дочери Синди Кроуфорд было прямое пальто бежевого цвета в клетку. К такому варианту весеннего пальто стоит присмотреться, ведь его можно совместить как с деловым образом на работу или официальные встречи, так и с casual-стилем.

Дополнением к весеннему аутфиту стали черные джинсы свободного кроя, базовая белая футболка и кроссовки Adidas с белыми носками.

В качестве аксессуаров юная модель выбрала черную кожаную сумочку Celine, которую Кайя держала под рукой, и черные солнцезащитные очки.

Кайя Гербер считается одной из самых перспективных молодых моделей современности

Недавно 20-летняя Кайя Гербер во время романтических выходных в Лондоне с возлюбленным, 30-летним актером Остином Батлером, продемонстрировала вариант пальто на весну с дизайном гусиные лапки и стильную светло-синюю шляпу.

Ранее Фокус писал о фасонах пальто, которые выйдут из моды весной 2022 года, поэтому их следует исключить из своего гардероба.