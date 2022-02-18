Тренди весни 2022. Кайя Гербер демонструє ідеальне весняне пальто

За лічені дні настане перший весняний місяць, а тому варто придивитися до варіантів оновлення гардеробу.

20-річна американська модель Кайя Гербер часто демонструє стильні та цікаві образи під час своїх виходів у світ. Цього разу вона показала ідеальне пальто для зустрічі весни 2022. Про це пише Daily Mail.

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[ + – ] Кайя Гербер демонструє ідеальне весняне пальто

На юній моделі та доньці Сінді Кроуфорд було пряме пальто бежевого кольору у клітинку. До такого варіанту весняного пальта варто придивитися, адже його можна поєднати як діловим образом на роботу чи офіційні зустрічі, так і з casual-стилем.

Доповненням до весняного аутфіту стали чорні вільні джинси, біла футболка та кросівки Adidas з білими носками.

Як аксесуари юна модель обрала чорну шкіряну сумочку Celine, яку Кайя тримала під рукою, та чорні сонцезахисні окуляри.

[ + – ] Кайя Гербер вважається однією з найперспективніших молодих моделей сучасності

Нещодавно 20-річна Кайя Гербер під час романтичних вихідних у Лондоні з коханим, 30-річним актором Остіном Батлером, продемонструвала варіант пальта на весну з дизайном гусячої лапки та стильний світло-синій капелюх.

Раніше Фокус писав про фасони пальт, які вийдуть з моди навесні 2022 року, тому їх варто виключити зі свого гардеробу.