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Тренди весни 2022. Кайя Гербер демонструє ідеальне весняне пальто

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Фото: Instagram kaiagerber | Кайя Гербер

За лічені дні настане перший весняний місяць, а тому варто придивитися до варіантів оновлення гардеробу.

20-річна американська модель Кайя Гербер часто демонструє стильні та цікаві образи під час своїх виходів у світ. Цього разу вона показала ідеальне пальто для зустрічі весни 2022. Про це пише Daily Mail.

Кайя Гербер демонструє ідеальне весняне пальто

На юній моделі та доньці Сінді Кроуфорд було пряме пальто бежевого кольору у клітинку. До такого варіанту весняного пальта варто придивитися, адже його можна поєднати як діловим образом на роботу чи офіційні зустрічі, так і з casual-стилем.

Доповненням до весняного аутфіту стали чорні вільні джинси, біла футболка та кросівки Adidas з білими носками.

Як аксесуари юна модель обрала чорну шкіряну сумочку Celine, яку Кайя тримала під рукою, та чорні сонцезахисні окуляри.

Кайя Гербер вважається однією з найперспективніших молодих моделей сучасності

Нещодавно 20-річна Кайя Гербер під час романтичних вихідних у Лондоні з коханим, 30-річним актором Остіном Батлером, продемонструвала варіант пальта на весну з дизайном гусячої лапки та стильний світло-синій капелюх.

Раніше Фокус писав про фасони пальт, які вийдуть з моди навесні 2022 року, тому їх варто виключити зі свого гардеробу.