Провалившийся в колодец афганский мальчик умер после спасения

Пятилетний Хайдар упал в узкую скважину, еще 15 февраля, когда помогал копать колодец для пострадавшей от засухи деревни

Пятилетний афганский мальчик Хайдар умер через несколько минут после того, как спасатели достали его из 25-метрового колодца. Он упал, когда помогал взрослым копать скважину, чтобы добыть воду для страдающей от засухи деревни. Некоторые СМИ сообщают, что мальчику было шесть лет. Об этом пишет Daily Mail.

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Инцидент произошел в отдаленной деревне Шокок на юге Афганистана. Спасательная операция началась сразу же – местные жители и спасатели начали копать тоннель, чтобы добраться до ребенка. Первые дни ребенок был в сознании и разговаривал с отцом.

[ + – ] Фото Хайдара, появившееся в местных СМИ Фото: Скриншот

На видео, которое сняли местные журналисты, слышно, как отец спрашивает ребенка, в порядке ли он.

"Хайдар, поговори со мной и не плачь, мы работаем, чтобы вытащить тебя", — говорил отец сыну.

"Хорошо, я буду говорить", — отвечал мальчик. Однако с вечера четверга он перестал отвечать. В колодец спустили камеру, и стало ясно, что ребенок застрял ногами в узкой части колодца, но при этом мог двигать руками и головой.

[ + – ] Спасательные работы возле колодца, куда упал Хайдар Фото: Скриншот

Спасатели работали всю ночь, наткнулись на большой камень, который разбили кирками, утром, в пятницу, 18 февраля, мальчика подняли на поверхность. Но Хайдар скончался буквально через несколько минут после спасения.

Представитель полиции провинции Забула Забиулла Джаухар рассказал, что медики дали ему кислород, но это не помогло.

"В первые минуты после завершения спасательной операции он дышал, и бригада медиков дала ему кислород, но когда его понесли к вертолету, он умер", — рассказал полицейский.

[ + – ] Спасательные работы возле колодца, куда упал Хайдар Фото: Скриншот

Трагедия в Афганистане произошла через считанные дни после того, как аналогичный случай приключился в Марокко. Там пятилетний Райан Аврам упал в 32-метровый колодец, когда играл с отцом.

Спасатели копали колодец рядом и пробивали тоннель к ребенку четыре дня, но когда Райана подняли на поверхность – он был мертв.