В Афганистане четвертый день пытаются спасти мальчика, упавшего в 25-метровый колодец

Ребенок упал, помогая взрослым копать скважину для пострадавшей от засухи деревни.

В Афганистане четвертый день продолжается спасательная операция по извлечению 5-летнего мальчика со дна колодца, глубина которого 25 метров. Ребенок упал туда во вторник, 15 февраля, но ничего не повредил и пока жив, сообщает France 24.

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Инцидент произошел в деревне Шокаке афганской провинции Забул, что в 400 км к юго-западу от Кабула. Мальчик по имени Хайдар соскользнул на дно глубокого колодца и спасатели пытаются достать его оттуда, работая даже по ночам. В начале спасательная операция шла успешно — ребенка на веревке удалось вытянуть на 10 метров, после чего он уперся в камень, преградивший путь.

"Спасательная команда столкнулась с новым препятствием — камень мешает продвинуться дальше. Также мы опасаемся, что грунт может обвалиться на мальчика, поэтому работаем осторожно", — сообщил представитель полиции провинции Забул Забиулла Джаухар.

[ + – ] Спасатели вырыли бульдозерами траншею к колодцу

Чтобы добраться до препятствия, спасатели вырыли бульдозерами траншею под углом к отверстию колодца.

Дедушка ребенка рассказал журналистам, что Хайдар упал, когда пытался помочь взрослым вырыть новую скважину в пострадавшей от засухи деревне.

Высокопоставленные чиновники правительства талибов заявили, что спасательная операция находится на их личном контроле. Официальные лица Талибана публикуют видеоролики о спасательной операции в качестве примера того, как новый режим, широко критикуемый за нарушения прав, заботится о гражданах.

В начале февраля подобная трагедия произошла в Марокко. Тогда 5-летний мальчик также упал в 30-метровый колодец: его пытались спасти три дня, прорыв тоннель. Однако, несмотря на все старания спасателей, к моменту, когда они добрались на дно колодца, ребенок был уже мертв.

Напомним, в Днепре спасли маленького ребенка, который пролетел 6 метров и упал в колодец. Мальчик сильно травмировал пятку.