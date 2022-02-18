В Афганістані четвертий день намагаються врятувати хлопчика, який упав у 25-метрову криницю

Дитина впала, допомагаючи дорослим копати свердловину для потерпілого від посухи села.

В Афганістані четвертий день триває рятувальна операція із витягнення 5-річного хлопчика з дна колодязя, глибина якого 25 метрів. Дитина впала туди у вівторок, 15 лютого, але нічого не пошкодила і поки що жива, повідомляє France 24.

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Інцидент стався в селі Шокаке афганської провінції Забуль, що за 400 км на південний захід від Кабула. Хлопчик, на ім'я Хайдар, зіслизнув на дно глибокої криниці, й рятувальники намагаються дістати його звідти, працюючи навіть ночами. На початку рятувальна операція йшла успішно — дитину мотузкою вдалося витягнути на 10 метрів, після чого вона вперлася в камінь, що перегородив шлях.

"Рятувальна команда зіткнулася з новою перешкодою — камінь заважає просунутися далі. Також ми побоюємося, що ґрунт може обвалитися на хлопчика, тому працюємо обережно", — повідомив представник поліції провінції Забуль Забіулла Джаухар.

[ + – ] Рятувальники викопали бульдозерами траншею до колодязя

Щоб дістатися до перешкоди, рятувальники вирили бульдозерами траншею під кутом до отвору колодязя.

Дідусь дитини розповів журналістам, що Хайдар впав, коли намагався допомогти дорослим вирити нову свердловину в селі, що постраждало від посухи.

Високопосадовці уряду талібів заявили, що рятувальна операція знаходиться під їхнім особистим контролем. Офіційні особи Талібану публікують відеоролики про рятувальну операцію як приклад того, як новий режим, який широко критикують за порушення прав, піклується про громадян.

На початку лютого подібна трагедія сталася в Марокко. Тоді 5-річний хлопчик також впав у 30-метрову криницю: його намагалися врятувати три дні, проривши тунель. Однак, попри всі старання рятувальників, до моменту, коли вони дісталися на дно колодязя, дитина була вже мертва.

Нагадаємо, в Дніпрі врятували маленьку дитину, яка пролетіла 6 метрів і впала в колодязь. Хлопчик сильно травмував п'яту.