Афганський хлопчик, який провалився в колодязь, помер після порятунку

П'ятирічний Хайдар впав у вузьку свердловину ще 15 лютого, коли допомагав копати колодязь для потерпілого від посухи села.

П'ятирічний афганський хлопчик Хайдар помер за кілька хвилин після того, як рятувальники дістали його з 25-метрової криниці. Він упав, коли допомагав дорослим копати свердловину, щоб добути воду для села, що страждало від посухи. Деякі ЗМІ повідомляють, що хлопцеві було шість років. Про це пише Daily Mail.

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Інцидент стався у віддаленому селі Шокок на півдні Афганістану. Рятувальна операція розпочалася одразу ж – місцеві жителі та рятувальники почали копати тунель, щоб дістатися до дитини. Перші дні дитина була притомна і розмовляла з батьком.

[ + – ] Фото Хайдара, що з'явилося у місцевих ЗМІ Фото: Скриншот

На відео, яке зняли місцеві журналісти, чути, як батько запитує сина, чи він у порядку.

"Хайдаре, поговори зі мною і не плач, ми працюємо, щоб витягти тебе", — говорив батько синові.

"Добре, я говоритиму", — відповів хлопчик. Однак, із вечора четверга він перестав відповідати. У колодязь спустили камеру, і стало зрозуміло, що дитина застрягла ногами у вузькій частині колодязя, але при цьому могла рухати руками і головою.

[ + – ] Рятувальні роботи біля криниці, куди впав Хайдар Фото: Скриншот

Рятувальники працювали всю ніч, наткнулися на великий камінь, який розбили кирками, вранці в п'ятницю, 18 лютого, хлопчика підняли на поверхню. Але Хайдар помер буквально за кілька хвилин після порятунку.

Представник поліції провінції Забула Забіулла Джаухар розповів, що медики дали йому кисень, але це не допомогло.

"У перші хвилини після завершення рятувальної операції він дихав, і бригада медиків дала йому кисень, але коли його понесли до гелікоптера, він помер", — розповів поліцейський.

[ + – ] Рятувальні роботи біля криниці, куди впав Хайдар Фото: Скриншот

Трагедія в Афганістані сталася через лічені дні після того, як аналогічний випадок стався в Марокко. Там п'ятирічний Раян Аврам впав у 32-метрову криницю, коли грав із батьком.

Рятувальники копали колодязь поряд і пробивали тунель до дитини чотири дні, але коли Раяна підняли на поверхню, він був мертвий.