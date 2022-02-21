Поклонники Джонни Деппа решили добиться для него "Оскара": как это может произойти

Американская киноакадемия предложила фанатам назвать актера или фильм, который им понравился больше всего. Таким образом у Джонни Деппа появился серьезный шанс вернуться в большое кино.

Поклонники 58-летнего американского актера Джонни Деппа решили возродить его рухнувшую карьеру и сделать все возможное, чтобы в этом году он был номинирован на "Оскар" и получил заслуженную награду, сообщает Deadline.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как известно, Американская академия кинематографических искусств и наук объявила, что у тех, кто не участвует в голосовании, будет шанс повлиять на награды этого года с помощью #OscarsFanFavorite. После неудачной попытки добавить категорию "Самый популярный фильм" в 2019 году, организаторы церемонии делают все возможное, чтобы она появилась в 2022 году, предоставив людям в Twitter возможность проголосовать за свой любимый фильм и сцену года до 3 марта. В результате голосования будут отобраны три фаворита, которых номинируют, и они смогут присутствовать на церемонии награждения 27 марта.

На этот момент и обратили внимание преданные поклонники Деппа, решив воспользоваться шансом. Они начали активно продвигать актера за его роль в фильме "Минамата" 2020 года.

В картине, основанной на реальных событиях, Депп сыграл фотографа журнала Life Юджина Смита. Японский переводчик убеждает его посетить поселок Минамата, чтобы сфотографировать болезнь, от которой страдают люди из-за местной фабрики, сбрасывающей ртутные отходы в реку. Смит сталкивается с сопротивлением со стороны собственника компании, не желающего освещения ситуации, и даже попадает в больницу, но находит способ сообщить миру о трагедии людей.

По мнению поклонников Деппа, этой ролью он поднял свою карьеру на новый уровень, показав игру, достойную наивысшей награды.

В свою очередь Variety в своем обзоре отмечает, что "Минамата" – это для Депа не столько ступенька в карьере, как путь к возрождению после того, как Голливуд "отменил" его после скандала с разводом судами с бывшей женой Эмбер Херд.

Актер вовлечен в спорную судебную тяжбу с Херд после того, как в 2018 году она написала статью в The Washington Post, в которой обвинила его в домашнем насилии. Хотя она не назвала его имя напрямую, он возбудил дело о клевете против The Sun, британского таблоида, в котором утверждалось, что он "избивал жену". Он проиграл дело, но судья в США недавно разрешил рассмотрение другого иска непосредственно против Эмбер Херд. Джонни Депп до сих пор пытается доказать в судах, что бывшая жена оклеветала его, и хочет отсудить у нее $50 млн. Он заявил, что имеет доказательства ее лжи и не собирается сдаваться.

Карьера Деппа была разрушена, многие коллеги и режиссеры отвернулись от него. Но были и те, кто встал на его сторону, и даже запустили кампанию по отстранению Эмбер Херд от ее роли в грядущем сиквеле "Аквамен и затерянное королевство", которая в конечном итоге провалилась.

Ранее Депп был несколько раз номинирован на "Оскар" за игру в фильмах "Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит", "Волшебная страна" и "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины", однако сам актер говорил, что не стремиться к этой награде, поскольку это – результат конкуренции. Он же ни с кем не соревнуется.

Напомним, режиссер картины "Минамата" Эндрю Левитас утверждает, что студия MGM боится за свой имидж из-за скандала вокруг развода Джонни Депп, из-за чего и не пустила фильм на большие экраны.