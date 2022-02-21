Шанувальники Джонні Деппа вирішили добитися для нього "Оскара": як це може статися

Американська кіноакадемія запропонувала фанатам назвати актора чи фільм, який їм сподобався найбільше. Таким чином, у Джонні Деппа з'явився серйозний шанс повернутися у велике кіно.

Шанувальники 58-річного американського актора Джонні Деппа вирішили відродити його кар'єру та зробити все можливе, щоб цього року він був номінований на "Оскар" і отримав заслужену нагороду, повідомляє Deadline.

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Як відомо, Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила, що в тих, хто не бере участі в голосуванні, буде шанс вплинути на цьогорічні нагороди за допомогою #OscarsFanFavorite. Після невдалої спроби додати категорію "Найпопулярніший фільм" у 2019 році, організатори церемонії роблять усе можливе, щоб вона з'явилася у 2022 році, надавши людям у Twitter можливість проголосувати за свій улюблений фільм і сцену року до 3 березня. У результаті голосування буде відібрано трьох фаворитів, яких номінують, і вони зможуть бути присутніми на церемонії нагородження 27 березня.

На цей момент і звернули увагу вірні шанувальники Деппа, вирішивши скористатися шансом. Вони почали активно просувати актора за його роль у фільмі "Мінамата" 2020 року.

У картині, що ґрунтується на реальних подіях, Депп зіграв фотографа журналу Life Юджина Сміта. Японський перекладач переконує його відвідати селище Мінамата, щоб сфотографувати хворобу, від якої страждають люди через місцеву фабрику, яка скидає ртутні відходи в річку. Сміт стикається з опором із боку власника компанії, який не бажає висвітлення ситуації, і навіть потрапляє до лікарні, але знаходить спосіб повідомити світу про трагедію людей.

На думку шанувальників Деппа, цією роллю він підняв свою кар'єру нового рівня, показавши гру, гідну найвищої нагороди.

У свою чергу Variety у своєму огляді зазначає, що "Мінамата" – це для Депа не стільки сходинка в кар'єрі, як шлях до відродження після того, як Голлівуд "скасував" його після скандалу з розлученням і судами з колишньою дружиною Ембер Герд.

Актор залучений до спірного судового позову з Герд після того, як у 2018 році вона написала статтю в The Washington Post, у якій звинуватила його в домашньому насильстві. Хоча вона не назвала його ім'я безпосередньо, він порушив справу про наклеп проти The Sun, британського таблоїду, в якому стверджувалося, що він "бив дружину". Він програв справу, але суддя в США нещодавно дозволив розгляд іншого позову безпосередньо проти Ембер Герд. Джонні Депп досі намагається довести в судах, що колишня дружина звела наклеп на нього, і хоче відсудити у неї $50 млн. Він заявив, що має докази її брехні та не збирається здаватися.

Кар'єра Деппа була зруйнована, багато колег і режисерів відвернулися від нього. Але були й ті, хто став на його бік, і навіть запустили кампанію з усунення Ембер Герд від її ролі в майбутньому сиквелі "Аквамен і загублене королівство", яка зрештою провалилася.

Раніше Депп був кілька разів номінований на "Оскар" за гру у фільмах "Свіні Тодд: демон-перукар із Фліт-стріт", "Чарівна країна" та "Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини", проте сам актор говорив, що не прагнутиме до цієї нагороди, оскільки це результат конкуренції. Він ні з ким не змагається.

Нагадаємо, режисер картини "Мінамата" Ендрю Левітас стверджує, що студія MGM боїться за свій імідж через скандал навколо розлучення Джонні Деппа, через що й не пустила фільм на великі екрани.