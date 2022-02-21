Миллу Йовович заподозрили в четвертой беременности

Известная актриса и ее супруг, режиссер Пол Андерсон уже воспитывают трех дочерей: Эвер, Дэшилл и Ошин

46-летнюю звезду фильмов "Обитель зла" и "Пятый элемент", актрису Миллу Йовович журналисты и поклонники заподозрили в четвертой беременности. Причиной послужил свободный наряд актрисы и отмена ею всех светских выходов на ближайшие месяцы. Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса сходила на мероприятие Prada с супругом, Полом Андерсоном в свободном розовом платье под которым угадывались округлившиеся формы. Новости о вероятной беременности Миллы уже просочились в СМИ, однако сама актриса и ее супруг пока эту информацию не подтверждают.

[ + – ] Милла Йовович во время последнего выхода в свет Фото: Instagram millajovovich

Впрочем, в последнее время актриса практически не появлялась на публике, также стало известно, что она отметила несколько светских выходов.

Напомним, Милла и ее супруг Пол Андерсон уже воспитывают троих дочерей: Эвер, Дэшилл и Ошин. Младшая, Ошин, родилась в 2020 году. О последней беременности актриса долго не сообщала и не афишировала свое состояние. Позже она признавалась, что не хотела привязываться к еще нерожденной девочке из-за проблем со здоровьем: последнюю беременность ей пришлось прервать из-за преждевременных родов.

[ + – ] Дети Миллы Йовович и Пола Андерсона

Старшая дочь Миллы и Пола уже строит собственную карьеру в кино и модельном бизнесе. Эвер снялась в новом боевике от Marvel "Черная Вдова", в котором исполнила роль Наташи Романофф в юном возрасте. И получила роль Венди в новой картине студии Disney "Питер Пен и Венди".