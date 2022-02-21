Міллу Йовович запідозрили в четвертій вагітності

Відома актриса та її чоловік, режисер Пол Андерсон уже виховують трьох дочок: Евер, Дешіел і Ошин

46-річну зірку фільмів "Оселя зла" та "П'ятий елемент", актрису Міллу Йовович журналісти та шанувальники запідозрили в четвертій вагітності. Причиною стало вільне вбрання актриси та скасування нею всіх світських виходів на найближчі місяці. Про це пише Daily Mail.

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Актриса сходила на захід Prada з чоловіком, Полом Андерсоном, у вільній рожевій сукні, під яким проступали округлі форми. Новини про ймовірну вагітність Мілли вже просочилися в ЗМІ, проте сама актриса та її чоловік поки що цю інформацію не підтверджують.

[ + – ] Мілла Йовович під час останнього виходу у світ Фото: Instagram millajovovich

Утім, останнім часом акторка практично не з'являлася на публіці, також стало відомо, що вона відмінила кілька світських виходів.

Нагадаємо, Мілла та її чоловік Пол Андерсон уже виховують трьох дочок: Евер, Дешіел і Ошин. Молодша, Ошин, народилася 2020 року. Про останню вагітність актриса довго не повідомляла та не афішувала свій стан. Пізніше вона зізнавалася, що не хотіла прив'язуватися до ще ненародженої дівчинки через проблеми зі здоров'ям: останню вагітність їй довелося перервати через передчасні пологи.

[ + – ] Діти Мілли Йовович і Пола Андерсона

Старша донька Мілли та Пола вже будує власну кар'єру в кіно та модельному бізнесі. Евер знялася в новому бойовику від Marvel "Чорна Вдова", у якому виконала роль Наташі Романофф у юному віці, і отримала роль Венді в новій картині студії Disney "Пітер Пен і Венді".