Милла Йовович впервые за долгое время появилась на публике в роскошном платье

Роскошный, но свободный наряд кинозвезды привлек внимание поклонников, которые подозревают ее в том, что она беременна в четвертый раз.

46-летняя голливудская актриса Милла Йовович впервые за долгое время появилась на красной дорожке, посетив девятую ежегодную церемонию вручения наград Гильдии визажистов и парикмахеров в Беверли-Хиллз.

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Перед камерами мать троих детей, которую СМИ заподозрили в четвертой беременности, позировала в стильном многослойном развевающемся шифоновом платье серого оттенка, расшитом по вороту, линии пояса и на спине кристаллами. Актриса идеально дополнила наряд золотыми босоножками на высоком каблуке и белой сумкой с жемчугом.

Для макияжа Милла использовала небольшое количество ярких румян и красную помаду. Волосы знаменитости были распущены.

[ + – ] Милла Йовович на мероприятии в Беверли-Хиллз Фото: Getty Images

Она выглядела весьма счастливой и позировала на красной дорожке, улыбаясь фотографам и публике. На фоне слухов о беременности актрисы поклонники особенно внимательно разглядывали фигуру актрисы и пришли к выводу, что эта информация может быть небезосновательной, учитывая, что пояс не обтягивал талию, а живот выглядел округлившимся. Выбор струящегося платья, скрывающего фигуру, только усугубил эти догадки.

Но и на этом еще не все. Недавно актриса вместе с супругом посетила еще одно мероприятие, для которого тоже выбрала платье, которое прятало ее талию и живот, а также отменила все светские выходы на ближайшие месяцы.

Сама актриса никак эти слухи не комментирует. У нее уже подрастают три дочери – Эвер, Дэшилл и Ошин. Младшей из них – всего два года. Их отцом является режиссер Пол Андерсон, за которго Милла вышла замуж в 2009 году после семи лет отношений. Уже через два года она родила первенца Эву Габо, которая уже строит успешную модельную карьеру и является абсолютной копией своей матери. Кроме того, она также делает первые шаги в кинематографе. Девушка появилась в боевике "Черная вдова", сыграв юную Наташу Романофф, а также исполнила роль Венди в картине "Питер Пен и Венди".

Напомним, Эва появилась на светском мероприятии без родителей.