Мілла Йовович вперше за довгий час з'явилася на публіці в розкішній сукні

Розкішне, але вільне вбрання кінозірки привернуло увагу шанувальників, які підозрюють її в тому, що вона вагітна вчетверте.

46-річна голлівудська актриса Мілла Йовович вперше за довгий час з'явилася на червоній доріжці, відвідавши дев'яту щорічну церемонію вручення нагород Гільдії візажистів та перукарів у Беверлі-Гіллз.

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Перед камерами мати трьох дітей, яку ЗМІ запідозрили в четвертій вагітності, позувала в стильній багатошаровій шифоновій сукні сірого відтінку, що розвівається, розшитій по комірі, лінії пояса і на спині кристалами. Актриса ідеально доповнила вбрання золотими босоніжками на високому каблуку та білою сумкою з перлами.

Для макіяжу Мілла використала невелику кількість яскравих рум'ян та червону помаду. Волосся знаменитість розпустила.

[ + – ] Мілла Йовович на заході в Беверлі-Гіллз Фото: Getty Images

Вона виглядала дуже щасливою і позувала на червоній доріжці, посміхаючись фотографам та публіці. На тлі чуток про вагітність актриси шанувальники особливо уважно розглядали фігуру актриси й дійшли висновку, що ця інформація може бути небезпідставною, враховуючи, що пояс не обтягував талію, а живіт виглядав округлим. Вибір сукні, що струмує та що приховує фігуру, тільки посилив ці здогади.

Але на цьому ще не все. Нещодавно акторка разом із чоловіком відвідала ще один захід, для якого теж обрала сукню, яка ховала її талію та живіт, а також скасувала всі світські виходи на найближчі місяці.

Сама актриса ніяких чуток не коментує. У неї вже підростають три дочки — Евер, Дашіл і Ошин. Молодшій із них – лише два роки. Їхнім батьком є режисер Пол Андерсон, за якого Мілла вийшла заміж у 2009 році після семи років стосунків. Вже за два роки вона народила первістка Евер Габо, яка вже будує успішну модельну кар'єру і є абсолютною копією своєї матері. Крім того, вона також робить перші кроки в кінематографі. Дівчина з'явилася в бойовику "Чорна вдова", зігравши юну Наташу Романофф, а також виконала роль Венді в картині "Пітер Пен та Венді".

Нагадаємо, Евер з'явилася на світському заході без батьків.