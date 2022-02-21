Арнольд Шварценеггер оставил своего сына без роскошной шевелюры (видео)

Патрик похвастался, что сэкономил на стрижке 50 долларов.

28-летний сын голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Патрик опубликовал на своей странице пост в социальной сети Instagram, в котором показал, как отец состригает ему огромными ножницами остатки волос, покрашенных в блонд.

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"Сэкономил 50 баксов сегодня", – подписал парень запись.

Как видно в кадре, стрижка происходит в кухне, и Арни состригает волосы пучками. При этом Патрик кривится из-за не совсем приятных ощущений.

Уже на следующий день он поделился серией снимков со своей девушкой, где его короткие волосы все же приведены в порядок. Скорее всего, молодой человек таки решил доверить остатки шевелюры профессионалам.

Патрик – третий из четырех детей Шварценеггера и его жены, журналистки и члена семьи Кеннеди Марии Шрайвер. Бабушка Патрика по материнской линии была родной сестрой убитого президента.

Судя по его снимкам в соцсети, Патрик очень близок со своей матерью. Когда он узнал о том, что у его отца есть внебрачный сын Джозеф Баэна, то так обиделся на него, что, по информации, появившейся тогда в СМИ, сменил фамилию на Шрайвер. Правда, сейчас, судя по всему, отношения наладились, и Патрик снова носит фамилию отца, от которой отказался его внебрачный сын Джозеф.

Он окончил престижную Брентвудскую школу, а затем поступил в Университет Южной Каролины, после окончания которого стал дипломированным бизнесменом.

Парень, помимо бизнеса, пробует себя в модельном бизнесе и снимается в кино. В девять лет он впервые появился на экране, сыграв в комедии Денниса Дугана "Скамейка запасных". Затем были "Одноклассники 2", "Королевы крика", "Скауты против зомби", "На Север", "Дорогая Элеонора" и другие работы.

Напомним, сам Арнольд Шварценеггер недавно появился в рекламе электромобиля в образе Зевса.