Арнольд Шварценеггер залишив свого сина без розкішної шевелюри (відео)

Патрік похвалився, що заощадив на стрижці 50 доларів.

28-річний син голлівудського актора та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера Патрік опублікував пост на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, в якому показав, як батько зістригає йому величезними ножицями залишки волосся, пофарбованого в блонд.

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"Зекономив 50 доларів сьогодні", — підписав хлопець запис.

Як видно в кадрі, стрижка відбувається на кухні, і Арні зістригає волосся пучками. Водночас Патрік кривиться через не зовсім приємні відчуття.

Вже наступного дня він поділився серією світлин зі своєю дівчиною, де його коротке волосся все ж таки довели до ладу. Найімовірніше, молодик таки вирішив довірити залишки шевелюри професіоналам.

Патрік – третій із чотирьох дітей Шварценеггера та його дружини, журналістки та члена сім'ї Кеннеді Марії Шрайвер. Бабуся Патріка за материнською лінією була рідною сестрою вбитого президента.

Судячи з його знімків у соцмережі, Патрік дуже близький до своєї матері. Коли він дізнався про те, що його батько має позашлюбного сина Джозефа Баена, то так образився на нього, що, за інформацією, що з'явилася тоді в ЗМІ, змінив прізвище на Шрайвер. Щоправда, зараз, зважаючи на все, стосунки налагодилися, і Патрік знову носить прізвище батька, від якого відмовився його позашлюбний син Джозеф.

Він закінчив престижну Брентвудську школу, а потім вступив до Університету Південної Кароліни, після закінчення якого став дипломованим бізнесменом.

Хлопець, окрім бізнесу, пробує себе в модельному бізнесі та знімається в кіно. У дев'ять років він уперше з'явився на екрані, зігравши в комедії Денніса Дугана "Лавка запасних". Потім були "Однокласники 2", "Королеви крику", "Скаути проти зомбі", "На Північ", "Дорога Елеонора" та інші роботи.

Нагадаємо, сам Арнольд Шварценеггер нещодавно з'явився в рекламі електромобіля в образі Зевса.