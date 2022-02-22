Тренды маникюра 2022. Топ-6 идей дизайна ногтей, которые можно повторить самостоятельно

Для экономии времени и денег многие женщины сегодня выбирают "голые" ногти, ограничиваясь только аппаратным маникюром, однако некоторые дамы начинают колдовать над дизайном покрытия самостоятельно. Предлагаем несколько идей стильного и легкого создания дизайна ногтей дома.

О вариантах покрытия ногтей для самостоятельного воспроизведения не профессионалами пишет Who What Wear.

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1. Маленький камешек

Драгоценные камни всегда выглядели шикарно и дорого. Вы можете сделать иллюзию драгоценного камешка на своих ногтях, используя специальные накладные стразы.

Минус такого декора в том, что камешки могут цепляться за одежду или отвалиться преждевременно, однако это не отменяет их роскошного вида.

2. Всевидящий глаз

Используя стильный и свежий нюдовый оттенок покрытия, можно дополнить его "всевидящим глазом", который "видит" все вокруг. Дизайн открытого и закрытого глаза легко воспроизвести самостоятельно.

3. Блестящие звезды

Создав на своих ногтях образ ночного неба с сияющими звездами, с вами всегда будет ощущение магии. Над цветом и степенью яркости звезд можно пофантазировать.

4. Розовые акценты

Розовый цвет несет в себе энергетику позитива и драйва. Можно легко нарисовать розовую полоску самостоятельно, дополнив ее, например, желтым или оранжевым цветом, что сделает ваши будни гораздо ярче. Или пофантазировать над дизайном "девичьих розовых" ноготков самостоятельно.

5. Точки

Используя яркие или темные цвета можно нанести на пластину ногтя равномерные точки. Такой дизайн будет интересно и стильно смотреться. Главное – распределить узоры равномерно.

6. Френч с обеих сторон

Поскольку классический френч всегда был и остается в моде, а недавно стал популярен обратный френч, стилисты начали предлагать новую технику — френч с обеих сторон, когда через палец зарисовывается то верхняя, то нижняя часть ногтя, или дизайн по вкусу обладательницы ногтей.

Такой дизайн можно воспроизвести самостоятельно, но необходимо приложить усилия для точности линий.

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