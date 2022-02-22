Тренди манікюру 2022. Топ-6 ідей дизайну нігтів, які можна повторити самостійно

Задля економії часу та грошей низка жінок сьогодні обирають "голі" нігті, обмежуючись лише апаратним манікюром, проте дехто починає чаклувати над дизайном покриття самостійно. Пропонуємо кілька ідей стильного та легкого для відтворення дизайну.

Про варіанти покриття для самостійного відтворення навіть не професіоналами пише Who What Wear.

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1. Маленький камінчик

Дорогоцінне каміння завжди виглядало шикарно та дорого. Ви можете зробити ілюзію камінчика на своїх нігтях, використавши спеціальні накладні камінчики.

Мінус їх носіння в тому, що камінчики можуть чіплятися за одяг чи відвалитися передчасно, проте це не забирає їхнього розкішного вигляду.

2. Всевидяще око

Використовуючи стильний та свіжий нюдовий колір покриття, можна доповнити його оком, яке бачить усе навколо. Дизайн розплющеного та заплющеного ока легко відтворити самостійно.

3. Блискучі зорі

Створивши на своїх нігтях образ нічного неба із сяйними зорями, з вами завжди буде відчуття магії. Над кольором та ступенем яскравості зір можна пофантазувати.

4. Рожеві акценти

Рожевий колір несе в собі енергетику позитиву та драйву. Можна легко намалювати рожеву смужку самостійно, доповнивши її, наприклад, жовтим чи оранжевим кольором, що зробить ваші дні набагато яскравішими. Або пофантазувати над дизайном "дівчачих рожевих" нігтиків самостійно.

5. Крапочки

Використовуючи яскраві чи темні кольори, можна нанести на пластинку нігтя рівномірні крапки. Такий дизайн буде дивитися цікаво та стильно. Головне — розподілити візерунки рівномірно.

6. Френч з обох сторін

Оскільки класичний френч завжди у моді, а нещодавно став популярним зворотний френч, стилісти почали пропонувати нову техніку — френч з обох сторін, коли через палець замальовується то верхня, то нижня частина нігтя, або дизайн на смак володарки нігтів.

Такий дизайн також можна відтворити самостійно, але необхідно докласти зусиль для рівності ліній.

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