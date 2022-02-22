Дуа Липа показала, с чем носить белую рубашку

С каждым образом знаменитость завоевывает для себя звание иконы моды.

26-летняя британская певица Дуа Липа в который раз продемонстрировала стильный образ, который подойдет как для учебы, так и для работы. Звезда примерила образ с белой рубашкой. Снимками она поделилась на своей странице в Instagram с почти 80 миллионами подписчиков.

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Белую рубашку Дуа Липа соединила с укороченными брюками и грубыми сапогами. В качестве аксессуаров к аутфиту она выбрала темно-вишневую сумку и массивное колье с бабочками. Волосы знаменитости были распущены, а на лице был легкий и свежий макияж.

[ + – ] Дуа Липа демонстрирует, с чем носить белую рубашку

Отметим, что серия фото менее чем за сутки собрала 2,3 млн лайков поклонников британской певицы, а в комментариях подписчики восхищаются чувством стиля Дуа Липы.

Ранее Фокус писал о самом стильном купальнике 2022 года, который продемонстрировала Дуа Липа. В этом образе на талии предусмотрена цепочка.

Напомним, как подобрать идеальную базовую белую рубашку для своего гардероба. Ведь белая рубашка – одна из самых главных вещей базового гардероба, она позволяет создать самые разные образы, начиная от делового и заканчивая стильным повседневным луком.