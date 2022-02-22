Дуа Ліпа показала, з чим носити білу сорочку

З кожним образом знаменитість завойовує собі звання ікони моди.

26-річна британська співачка Дуа Ліпа вкотре продемонструвала стильний образ, що підійде як для навчання, так і для роботи. Зірка приміряла образ із білою сорочкою. Знімками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram з майже 80 мільйонами підписників.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Білу сорочку Дуа Ліпа поєднала з укороченими штанами та грубими чоботами. Як аксесуари до аутфіту вона обрала темно-вишневу сумку та масивне кольє з метеликами. Волосся знаменитості було розпущене, а на обличчі був легкий та свіжий макіяж.

[ + – ] Дуа Ліпа демонструє, з чим поєднувати білу сорочку

Зазначимо, що серія фото менш ніж за добу зібрала 2,3 млн лайків шанувальників британської співачки, а в коментарях підписники захоплюються відчуттям стилю Дуа Ліпи.

Раніше Фокус писав про найстильніший купальник 2022 року, який продемонструвала Дуа Ліпа. У цьому образі на талії передбачений ланцюжок.

Нагадаємо, як підібрати ідеальну базову білу сорочку для свого гардеробу. Адже біла сорочка – одна з найголовніших речей базового гардеробу, вона дозволяє створити найрізноманітніші образи, починаючи від ділового та закінчуючи стильним повсякденним луком.