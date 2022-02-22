"Евровидение-2022": организаторы Нацотбора показали протоколы голосования (фото)_

На сайте "Общественного" появились документы, где указаны оценки всех членов жюри Национального отбора и количество голосов, которые получили финалисты от зрителей.

Общественный вещатель, организаторы Нацотбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2022", обнародовал протоколы голосования жюри и зрителей в финале, из-за которых ранее вспыхнул скандал. Документы опубликованы на официальном сайте "Общественного".

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В протоколах указаны оценки всех членов жюри национального отбора конкурса и количество голосов, которые получили финалисты от зрителей.

Отметим, что группа KALUSH Orchestra, которая в этом году поедет представлять Украину в Италию, победила по результатам зрительского голосования, но судьи выше оценили выступление Алины Паш. KALUSH Orchestra получила 38634 смс, а дисквалифицированная ранее Алина Паш получила 19535 зрительских голосов и заняла второе место.

В то же время KALUSH Orchestra получил от членов жюри следующие баллы: Тины Кароль — 7 баллов, Джамалы – 6 баллов, и Ярослава Лодыгина – 3 балла.

Отметим, что результаты голосования Нацотбора в равной степени зависят от зрительских голосов и оценок жюри.

Как подчеркнул общественный вещатель, независимый консультант и аудитор для проверки правильности подсчета голосов в Национальном отборе на "Евровидение", компания PwC провела проверку правильности результатов зрительского, судейского и всеобщего голосования Национального отбора на Евровидение-2022, которые были озвучены в прямом эфире и обнародованы на сайте "Общественного" 12 февраля.

[ + – ] Протоколы голосования

Напомним, сразу после завершения национального отбора группа KALUSH заявила о фальсификации голосов. Это было связано с тем, что в ходе оглашения результатов голосования ведущий Тимур Мирошниченко несколько раз путался. Также в какой-то момент пропала турнирная таблица, а поскольку ее не смогли "оживить", через несколько минут организаторы решили поставить на паузу зрительское голосование.

[ + – ] Протоколы голосования

Тем не менее, Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении-2022. Поскольку победительница Нацотбора Алина Паш отказалась ехать на конкурс в Турин из-за скандала в связи с претензиями к ее документам о поездках в Крым, "Общественное" предложило сделать это группе Kalush Orchestra, которая заняла второе место в финале.