"Євробачення-2022": організатори Нацвідбору показали протоколи голосування (фото)

На сайті "Громадського" з'явилися документи, де вказано оцінки всіх членів журі Національного відбору та кількість голосів, які отримали фіналісти від глядачів.

Громадський мовник, організатори Нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" оприлюднив протоколи голосування журі та глядачів у фіналі, через які раніше спалахнув скандал. Документи опубліковані на офіційному сайті "Громадського".

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У протоколах вказано оцінки всіх членів журі національного відбору конкурсу та кількість голосів, які отримали фіналісти від глядачів.

Зазначимо, що гурт KALUSH Orchestra, який цього року поїде представляти Україну до Італії, переміг за результатами глядацького голосування, але судді вище оцінили виступ Аліни Паш. KALUSH Orchestra отримала 38 634 смс, а дискваліфікована раніше Аліна Паш отримала 19 535 голосів глядачів і посіла друге місце.

У той же час KALUSH Orchestra отримав від членів журі такі бали: Тіни Кароль – 7 балів, Джамали – 6 балів та Ярослава Лодигіна – 3 бали.

Зазначимо, що результати голосування Нацвідбору однаково залежать від глядацьких голосів та оцінок журі.

Як підкреслив громадський мовник, незалежний консультант та аудитор для перевірки правильності підрахунку голосів у Національному відборі на "Євробачення", компанія PwC провела перевірку правильності результатів глядацького, суддівського та загального голосування Національного відбору на Євробачення-2022, які були озвучені у прямому ефірі 12 лютого.

[ + – ] Протоколи голосування

Нагадаємо, відразу після завершення національного відбору гурт KALUSH заявив про фальсифікацію голосів. Це було пов'язано з тим, що під час оголошення результатів голосування ведучий Тимур Мірошниченко кілька разів плутався. Також у якийсь момент зникла турнірна таблиця, а оскільки її не змогли "оживити", за кілька хвилин організатори вирішили поставити на паузу голосування глядачів.

[ + – ] Протоколи голосування

Тим не менш, Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні-2022. Оскільки переможниця Нацвідбору Аліна Паш відмовилася їхати на конкурс у Турин через скандал у зв'язку з претензіями до її документів про поїздки до Криму, "Громадське" запропонувало зробити це групі Kalush Orchestra, яка посіла друге місце у фіналі.