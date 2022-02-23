Кейт Миддлтон сообщила, что задумывается о четвертом ребенке

По словам герцогини Кембриджской, подобные мысли посещают ее каждый раз, когда она проводит встречи с маленькими детьми

Как пишет Dailystar, недавно Кейт Миддлтон отправилась с двухдневным официальным визитом в Копенгаген, где в рамках продвижения своего фонда Royal Foundation Centre for Early Childhood встретилась с новоиспеченными родителями и их малышами в Детском музее. Там герцогиня Кембриджская сделала неожиданное заявление.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Я начинаю об этом (о четвертом ребенке) задумываться", — сказала Кейт, шутливо добавив, что ее супруг всегда беспокоится, когда она встречается с годовалыми детьми. "После этого я прихожу домой и говорю: "Давай еще одного", — отметила Миддлтон.

Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Напомним, у герцога и герцогини Кембриджских трое детей — восьмилетний Джордж, шестилетняя Шарлотта и трехлетний Луи. Правнук королевы принц Джордж — третий в линии наследования престола. Он идет после своего дедушки, принца Чарльза, и отца, принца Уильяма.

Как писал ранее Фокус, во время визита в Копенгаген Кейт Миддлтон посетила игровую лабораторию Lego Foundation в Университетском колледже, где скатилась с игрушечной горки.