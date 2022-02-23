Кейт Міддлтон повідомила, що замислюється про четверту дитину

За словами герцогині Кембриджської, подібні думки відвідують її щоразу, коли вона проводить зустрічі з маленькими дітьми.

Як пише Dailystar, нещодавно Кейт Міддлтон вирушила з дводенним офіційним візитом до Копенгагена, де в межах просування свого фонду Royal Foundation Centre for Early Childhood зустрілася з новоспеченими батьками та їхніми малюками в Дитячому музеї. Там герцогиня Кембриджська зробила несподівану заяву.

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"Я починаю про це (про четверту дитину) замислюватися", — сказала Кейт, жартівливо додавши, що її чоловік завжди турбується, коли вона зустрічається з однорічними дітьми. "Після цього я приходжу додому і говорю: "Давай ще одного", — зазначила Міддлтон.

Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Нагадаємо, у герцога та герцогині Кембриджських троє дітей — восьмирічний Джордж, шестирічна Шарлотта та трирічний Луї. Правнук королеви принц Джордж – третій у лінії наслідування престолу. Він іде після свого діда, принца Чарльза, та батька, принца Вільяма.

Як писав раніше Фокус, під час візиту до Копенгагену Кейт Міддлтон відвідала ігрову лабораторію Lego Foundation в Університетському коледжі, де скотилася з іграшкової гірки.