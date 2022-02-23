Стало известно название фильма, лидирующего в зрительском голосовании "Оскар 2022"

И это не "Человек-паук" с Томом Холландом.

В этом году на вручении кинопремии "Оскар 2022" впервые вместе с номинациями объявят фильмы-победители зрительского голосования, которое проводится в Twitter. Об этом пишет Screen Rant.

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На данный момент пользователи соцсети активно голосуют за три фильма: "Человек-паук: Домой пути нет", "Лига справедливости" и "Золушка". Однако первой среди лидеров стала американская романтическая комедийно-музыкальная картина "Золушка", вызвавшая волну возмущений и обсуждений среди критиков и зрителей. Ведь в фильме Фею-Крестнаю сыграл 52-летний американский актер Билли Портер, а Золушку – певица Камила Кабелло.

[ + – ] Трейлер новой "Золушки"

Несмотря на то, что "Человек-паук" в 2021 году собрал колоссальную сумму с прокатов в 1,5 миллиарда долларов, однако в зрительском голосовании чуть не дотянул до первенства, хотя все может еще кардинально измениться.

[ + – ] Среди фаворитов зрительского голосования новая "Золушка" и "Человек-паук"

Ранее Фокус писал о списке фильмов и людей, причастных к созданию этих картин, номинированных на 94-ю престижную кинопремию "Оскар 2022".

Напомним, стали известны имена ведущих "Оскара 2022". Церемонию вручения кинопремии проведут три известных актрисы.