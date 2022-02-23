Стала відома назва фільму, що лідирує в глядацькому голосуванні "Оскар 2022"

І це не "Людина-павук" з Томом Голландом.

Цьогоріч на врученні кінопремії "Оскар 2022" вперше разом з номінаціями оголосять фільми-переможці глядацького голосування, яке наразі проводиться у Twitter. Про це пише Screen Rant.

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Наразі користувачі соцмережі надають перевагу трьом фільмам: "Людина-павук: Додому шляху немає", "Ліга справедливості" та "Попелюшка". Проте першою серед лідерів стала американська романтична комедійно-музична картина "Попелюшка", яка викликала хвилю обурень та обговорень серед критиків та глядачів. Адже у фільмі Хрещену-Фею зіграв 52-річний американський актор Біллі Портер, а Попелюшку — співачка Каміла Кабелло.

[ + – ] Трейлер нової "Попелюшки"

Хоча "Людина-павук" 2021 року зібрав колосальну суму з прокатів в 1,5 мільярда доларів, проте в глядацькому голосуванні трохи не дотягнув до першості, хоча все може кардинально ще змінитися.

[ + – ] Серед фаворитів глядацького голосування нова "Попелюшка" та "Людина-павук"

Раніше Фокус писав про список фільмів та людей, причетних до створення цих картин, номінованих на 94-у престижну кінопремію "Оскар 2022".

Нагадаємо, стали відомі імена ведучих "Оскару 2022". Церемонію вручення кінопремії проведуть три відомі акторки.