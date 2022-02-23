Зрителям скучно. На Оскаре не покажут вручение восьми статуэток

Так, за кадром останется вручение премии за "лучший монтаж", "грим и прически" и "лучший звук"

В этом году на премии "Оскар" награды в восьми номинациях раздадут за час до начала прямой трансляции. Но все равно все номинанты и победители получат "свой праздник", просто зрители этого не увидят. Организаторы надеются, что это поможет увеличить просмотры. Об этом пишет The Wrap.

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Но если кого-то заинтересует полная версия вручения премии, ее можно будет посмотреть позже.

В категорию урезанных попали такие номинации: документальный короткометражный фильм, монтаж, грим и прически, оригинальный саундтрек, производственный дизайн, анимационный короткометражный фильм, короткометражный фильм.

Вручение наград по остальным номинациям зрителям будет показано, как обычно. Организаторы надеются, что тогда шоу получится более "напряженным, драматичным и наэлектризованным".

Решение было принято после того, как в прошлом году трансляция премии побила свой антирекорд по зрительским просмотрам. Впрочем, возможно, это связано с тем, что в 2021 году церемония проходила в урезанном формате и на вокзале. Не было ни живых музыкальных номеров, ни ведущих, а многие приглашенные селебрити проигнорировали требования к дресс-коду. А так как не было и традиционного дефиле звезд перед камерами, то немудрено, что зрители были разочарованы.

Напомним, 94-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в ночь с 27 марта на 28 марта.

Новый план немного напоминает систему, которую Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) годами использовала для вручения наград EE British Academy Film Awards, британской версии премии "Оскар". Трансляция этого шоу на BBC начинается через час после его фактического начала.

Примечательно, но если в номинации "лучший грим и прически" победит фильм "Дом Гуччи", получивший в этой категории свою единственную номинацию, то режиме реального времени этого зрители не увидят.

Напомним, в 2022-м больше всего номинаций получили фильмы "Власть пса" и "Дюна". А в зрительском голосовании, проводимом в Twitter, лидирует фильм-мюзикл "Золушка".